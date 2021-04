15,6 M$ pour contribuer au rayonnement du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un investissement de 15,6 millions de dollars afin de soutenir le projet de réaménagement des espaces du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, de même que la présidente du Conseil du trésor, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, riche d'une histoire de plus de 130 ans et destination incontournable pour le tourisme religieux au Québec, accueille un demi-million de visiteurs par année. Il s'agit également d'un lieu important de diffusion culturelle propice à la tenue de festivals et de concerts.

Le projet, d'une valeur globale de près de 39 millions de dollars, comprend notamment :

la construction d'un nouveau bâtiment d'accueil;

l'aménagement de la grande place du sanctuaire, de la basilique et des jardins sacrés;

le réaménagement du débarcadère d'autobus;

des aménagements pour redonner aux visiteurs l'accès au fleuve.

Citations :

« Cet investissement démontre notre volonté d'assurer une relance touristique forte qui mettra de l'avant le caractère unique de chacune de nos régions et du Québec tout entier. Multidimensionnel et ambitieux, le projet de réaménagement du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap contribuera à augmenter le nombre de pèlerins et de visiteurs, d'ici et d'ailleurs, tout en faisant rayonner la riche histoire du site, la beauté de son patrimoine bâti et le talent des artistes qui y sont présentés. Je suis fière que notre gouvernement contribue à mettre en valeur un lieu patrimonial et touristique de cette importance. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le projet global de réaménagement du site du sanctuaire a tout le potentiel pour rendre le site, un attrait phare pour notre belle région de la Mauricie, encore plus attrayant et fonctionnel pour les visiteurs. La Mauricie rayonne, sur le plan touristique entre autres, parce que nos citoyens et entrepreneurs touristiques sont des plus créatifs et visionnaires, et ce projet en est à nouveau la preuve. Je me réjouis que notre gouvernement participe à des initiatives comme celle-ci, qui engendrera des retombées économiques et sociales importantes ici, chez nous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En septembre 2018, je m'étais engagée à prioriser le projet de modernisation du sanctuaire. Aujourd'hui, nous concrétisons cet engagement majeur, qui fait partie de notre plan d'action pour la revitalisation du Bas-du-Cap. Combiné à la construction de la Maison des aînés, sur la rue Fusey, et à la décontamination du site de l'ancienne usine Aleris, cette annonce démontre que nous travaillons activement pour redynamiser le secteur. Ce sont des actions concrètes et ambitieuses qui influeront directement sur la qualité de vie des gens d'ici, sans compter qu'ils pourront s'approprier encore davantage ce lieu paisible et unique qu'est le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. »

Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et députée de Champlain

« Ce projet confirme la pertinence et la contribution du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour le monde d'aujourd'hui. En effet, visiteurs et pèlerins bénéficient ici d'un lieu inspirant et exceptionnel animé par une programmation large et diversifiée permettant la rencontre entre les personnes et les cultures. Je tiens encore une fois à remercier, au nom de toute l'équipe du sanctuaire, le gouvernement du Québec pour sa participation à la réalisation de cet ambitieux projet. »

Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire de Trois-Rivières

Faits saillants

Le gouvernement du Québec alloue 15,6 millions de dollars pour ce projet qui débutera en 2021- 2022. Cet investissement a été confirmé dans le Budget 2021-2022, présenté le 25 mars dernier.

investissement a été confirmé dans le Budget 2021-2022, présenté le 25 mars dernier. Ce projet de réaménagement repose sur quatre grands axes de développement :

Bonification de l'expérience du visiteur par l'amélioration de l'ambiance du site et de l'accès au fleuve Saint-Laurent .

.

Mise en valeur des lieux de culte sur le site.



Rehaussement de l'expérience des visiteurs afin d'attirer davantage une diversité de clientèles.



Mise en valeur du patrimoine et de l'histoire du territoire.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Emilie Vallée, Attachée politique régionale, Bureau de circonscription du député de Trois-Rivières, [email protected], Tél. : 819-995-6315; Marylène Le Houillier, Conseillère politique, Bureau de circonscription de la députée de Champlain, [email protected], Tél. : 819 694-4600; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Yvana Labouba, Directrice du développement et des communications, Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Tel : 819 374-2441, poste 154, [email protected]

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca