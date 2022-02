14 M$ en aide directe pour le secteur de l'hébergement touristique

QUÉBEC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle aide directe de 14 millions de dollars pour soutenir les entreprises d'hébergement touristique, qui continuent d'être touchées par les conséquences de la pandémie.

C'est ce qu'a indiqué la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx. Ce nouveau soutien financier sera accordé aux entreprises sur la base de l'écart entre la taxe sur l'hébergement (TSH) versée pour le quatrième trimestre de 2019 et celle versée pour ce même trimestre en 2020. Le montant attribué compensera la totalité de l'écart, pour un maximum de 200 000 $ par établissement.

Citation :

« L'hébergement est la colonne vertébrale de notre industrie touristique. On doit absolument préserver la capacité d'accueil de chaque région du Québec si l'on veut favoriser la pérennité de l'industrie dans son ensemble. Les montants remis aux établissements d'hébergement permettront de couvrir une partie des pertes qu'ils ont subies, leur assurant ainsi davantage de stabilité en amont de la prochaine saison estivale. On a promis d'ajuster notre aide aux entreprises touristiques en fonction de l'évolution de la pandémie, et cette aide financière directe est une autre preuve de notre engagement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Les entreprises visées sont les suivantes : les établissements hôteliers de 4 à 299 unités, les établissements de pourvoirie et les gîtes démontrant une baisse d'au moins 30 % de la TSH versée lors de la période susmentionnée.

Le formulaire de demande sera acheminé aux entreprises visées par l'Association Hôtellerie Québec, mandataire du ministère du Tourisme pour administrer cette mesure. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Web de l'Association Hôtellerie Québec.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw?app=desktop

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Source : Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 860-8486; Renseignements : Gabrielle Vachon, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3476