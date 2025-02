130 M$ pour le développement du terminal de Contrecœur

CONTRECŒUR, QC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre, M. François Legault, et la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent le versement d'une somme de 130 M$ à l'Administration portuaire de Montréal (APM) pour son projet de construction d'un terminal de conteneurs à Contrecœur. Ils étaient accompagnés de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, ainsi que de la présidente-directrice générale de l'APM, Mme Julie Gascon.

Cet investissement dans le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur est majeur pour l'industrie portuaire québécoise. Le port ayant atteint la capacité maximale de ses installations, ce projet d'envergure viendra augmenter la capacité de transport maritime du Québec.

Le terminal de Contrecœur aura une capacité annuelle de 1,15 million de conteneurs, soit 60 % de celle du Port de Montréal. Il sera stratégiquement relié au réseau ferroviaire du CN et à l'autoroute 30. Sa mise en service, prévue en 2029, générera des retombées économiques importantes, avec près de 6 500 emplois durant la construction et 1 100 emplois permanents par la suite.

Dans un contexte marqué par des tensions économiques avec les États-Unis, cet investissement contribuera à renforcer la compétitivité du Québec sur les marchés internationaux. L'augmentation de la capacité portuaire facilitera la diversification des échanges commerciaux et le développement de nouveaux partenariats, tant au Canada qu'à l'international.

Citations

« Dans le contexte actuel, il est plus que jamais essentiel de renforcer la compétitivité du Québec et de diversifier nos marchés pour réduire notre dépendance aux États-Unis. L'augmentation de notre capacité en matière de transport maritime est une excellente nouvelle pour notre économie, car elle permettra de créer des milliers d'emplois et de générer des retombées économiques durables. C'est une avancée majeure pour assurer notre prospérité dans un environnement économique en pleine évolution. »

François Legault, premier ministre

« Ce projet est en parfaite cohérence avec la vision de notre gouvernement, soit d'accroître la compétitivité de notre fleuve Saint-Laurent grâce à des infrastructures portuaires modernes. C'est un projet qui tombe à point, un pilier central qui contribuera au renforcement de la chaîne logistique québécoise et canadienne, et qui positionnera favorablement le Québec dans le marché du conteneur face à ses concurrents de la côte est des États-Unis. Nous sommes fiers de participer à ce projet porteur pour le développement économique de tout le Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la circonscription de Verchères, pour la Montérégie et pour tout le Québec. Il s'agit d'un investissement nécessaire pour permettre au Port de Montréal de continuer à développer ses activités et également de consolider la zone industrialo-portuaire de Contrecœur. Ces nouvelles installations permettront la création de milliers d'emplois pendant la construction et lorsque le terminal sera en exploitation. Je suis fière que le gouvernement soutienne ce secteur primordial de notre économie. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« À l'heure où nos entreprises cherchent à diversifier leurs échanges commerciaux, l'augmentation de notre capacité de manutention de conteneurs représente de nouvelles opportunités pour les entreprises d'ici qui voudront se tourner vers d'autres marchés et faire affaire avec l'un des 140 pays qui sont rejoignables par les lignes maritimes qui passent par chez nous. La diversification des échanges, cela passe forcément par le fleuve et par un port. L'expansion du Port de Montréal est un projet non seulement important et essentiel : dans le contexte actuel il est devenu urgent. Ce genre de grand projet… c'est le projet d'une génération. Je remercie le gouvernement du Québec d'en faire partie! »

Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal

« L'implantation du terminal de conteneurs à Contrecœur représente une opportunité exceptionnelle pour notre ville et pour toute la région. Cet investissement majeur renforcera notre position stratégique sur le fleuve Saint-Laurent et stimulera notre développement. Contrecœur est indéniablement une ville stratégique de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que du Québec et c'est d'autant plus vrai dans le contexte économique mondial actuel. Nous accueillons ce projet avec enthousiasme, car il créera des emplois et dynamisera notre communauté. Contrecœur est prête à jouer un rôle clé dans l'essor du transport maritime québécois. »

Maud Allaire, mairesse de Contrecœur

Faits saillants

Le coût du projet s'élève à quelque 1,575 G$ et la mise en service du terminal est prévue pour 2029.

Le développement du terminal de conteneurs à Contrecœur est l'une des mesures du plan d'action de la vision maritime du gouvernement du Québec, Avantage Saint-Laurent.

Ce projet majeur comprendra deux postes à quai, une cour à conteneurs, une aire de manutention de conteneurs, une cour ferroviaire intermodale, des installations de soutien, des accès ferroviaires et routiers, de même qu'une zone de contrôle des camions.

