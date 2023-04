OTTAWA, ON, le 5 avril 2023 /CNW/ - L'abondante pluie verglaçante a abattu des lignes électriques et des branches aujourd'hui dans l'ensemble du territoire de service d'Hydro Ottawa.

Nous connaissons actuellement plusieurs pannes affectant environ 14 000 clients en raison des conditions de pluie verglaçante.

La pluie verglaçante cause une multitude de pannes à Ottawa (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

Les équipes d'Hydro Ottawa sont déployées et procèdent activement à l'évaluation du réseau et aux interventions de rétablissement du courant. La priorité est d'abord accordée aux réparations qui représentent des risques importants pour la sécurité. L'attention se tourne ensuite vers le rétablissement du service pour les infrastructures essentielles, comme les services d'urgence, les hôpitaux, les usines de traitement de l'eau et des eaux usées, les établissements d'enseignement et les quartiers plus densément peuplés. Les interventions portent par la suite sur les secteurs qui sont touchés par des pannes à plus petite échelle. Compte tenu du verglas, la sécurité de tous est une priorité absolue.

Hydro Ottawa continuera de publier de l'information sur les pannes en cours sur son site Web , sa carte Info-pannes et sur son compte Twitter .

Pour les clients, il y a deux façons de signaler une panne. Ils peuvent :

Appeler notre ligne Info-pannes, accessible 24/7 au 613 738-0188

Faire le signalement en ligne via le portail client MonCompte

Les clients sont encouragés à se préparer en cas de pannes de courant prolongées. Pour en savoir davantage sur la préparation aux tempêtes, cliquez ici ou lisez notre article sur les mesures à prendre lors d'une panne hivernale .

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande à la population de respecter les périmètres des sites de travail en se tenant à une distance sécuritaire des équipes et pendant qu'elles travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

demande à la population de respecter les périmètres des sites de travail en se tenant à une distance sécuritaire des équipes et pendant qu'elles travaillent à la mise sous tension du réseau électrique. Si des clients remarquent des lignes électriques affaissées, ils doivent rester à une distance d'au moins 10 mètres (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme les arbres. Si une ligne électrique est tombée, veuillez nous appeler au 613 738-0188.

Conduisez prudemment. Lorsque les feux de circulation sont en panne, tous les automobilistes doivent faire un arrêt obligatoire - dans toutes les directions - puis traverser avec précaution.

Pendant que les équipes s'affairent à rétablir le courant, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous les appareils électroniques et électroménagers pour ne pas nuire à l'approvisionnement en électricité.

Veuillez réserver l'utilisation du 9-1-1 aux situations où il y a un risque pour la sécurité publique et aux urgences mettant la vie en danger.

En prévision de l'avertissement de pluie verglaçante, Hydro Ottawa a envoyé le 4 avril un courriel de Veille météo à ses clients et a indiqué à son personnel et ses équipes de commencer à planifier les interventions.

Comme nous l'avons fait lors de la tempête hivernale de décembre, nos employés surveillent l'évolution des conditions météo, et nos équipes de terrain se tiennent prêtes à réparer les pannes au fur et à mesure qu'elles surviennent. Des employés, des entrepreneurs et des spécialistes sur appel, dont des travailleurs forestiers, sont également prêts à intervenir toute la journée et même la nuit, s'il y a lieu.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., alimente en électricité environ 353 000 habitations et entreprises d'Ottawa et de Casselman. Depuis plus de cent ans, elle fournit à ses clients un service d'électricité propre, sécuritaire et fiable qui contribue au dynamisme et à la durabilité de la région de la capitale nationale. En tant que partenaire de premier plan pour l'atteinte d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa participe au bien-être de la collectivité qu'elle dessert grâce à des pratiques d'affaires durables, à des initiatives de bon citoyen corporatif et à des services à la clientèle de première classe.

