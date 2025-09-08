12e édition - Le 12 septembre, j'achète un vin québécois!

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - 2025 marque la 12e édition de la journée Le 12 septembre, j'achète un vin québécois. Est-ce que le chiffre 12 pourrait en faire une année particulière? Souhaitons qu'il contribue à faire résonner davantage le témoignage d'amour et de soutien à toute notre industrie vinicole d'ici en cette journée thématique. Ensemble, la Société des alcools du Québec (SAQ) et le Conseil des vins du Québec (CVQ) invitent les Québécois à prendre part à l'événement en se procurant un vin d'ici dans tous les points de vente où ils sont offerts, partout au Québec. Cette vague de reconnaissance pourra certainement contribuer à leur donner un élan supplémentaire pour affronter la période des vendanges qui est à nos portes. Pour amplifier le mouvement, durant tout le week-end, soit du 12 au 14 septembre, la SAQ offrira des points bonis à l'achat de chaque vin Origine Québec vendu.

Le 12 septembre, j’achète un vin québécois! (Groupe CNW/Société des alcools du Québec (SAQ))

« Le 12 septembre, les vins du Québec à l'honneur! Chaque bouteille choisie contribue à l'essor de notre industrie et traduit la fierté que nous partageons pour les vins du Québec. C'est le temps de les découvrir ou de les redécouvrir » Matthieu Beauchemin, Président du Conseil des vins du Québec

« Cette journée thématique souligne le travail et la passion de nos vignerons. Le 12 septembre est une occasion toute spéciale pour leur témoigner notre appréciation et lever notre verre à la santé de nos artisans », a ajouté Sandrine Bourlet, vice-présidente à la Commercialisation à la SAQ.

Cette initiative, lancée en 2014 par un couple de Granby, se déploie en plein cœur de la période des vendanges, un moment où les vignerons et les vigneronnes récoltent le fruit d'un travail colossal de plusieurs mois. Rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, les premiers vignerons qui se sont voués à la culture de la vigne au Québec étaient qualifiés de grands rêveurs… Aujourd'hui, l'industrie québécoise du vin se cristallise et grandit sur notre territoire : le nombre de bouteilles produites, de vignerons, de cépages, d'acres de vignes ne cessent d'augmenter année après année.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Sources: Linda Bouchard, Relations de presse, SAQ, [email protected], 514-916-0293; Melanie Gore, Directrice générale, Conseil des vins du Québec, [email protected], 1-844-966-8467 (VINS)