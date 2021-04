129e édition de la Foire de Canton : Des fabricants novateurs de gazon artificiel façonnent un marché mondial en pleine croissance

Pour mieux s'adapter aux changements des tendances du marché mondial, de plus en plus d'entreprises chinoises ont consacré une part importante de leurs efforts de recherche et de développement à l'innovation. Le fabricant de gazon artificiel CC Grass établi à Nanjing, exporte ses produits dans plus de 120 pays. Au cours de la 129e édition de la Foire de Canton, l'entreprise exposera 131 produits, dont son tout dernier produit, PRT, qui a remporté le prix Bronze de la Foire de Canton.

« La Foire de Canton est une plateforme essentielle pour notre expansion outre-mer. Juste avant la 129e Foire, nous avons signé un accord sur le gazon de loisir avec un acheteur brésilien que nous avons rencontré pendant la Foire de Canton 2020. La croissance des ventes dans l'industrie internationale provient principalement du gazon de loisir », a déclaré M. Zhang, directeur, Ventes, CC Grass. En 2020, l'entreprise a produit 53,71 millions de mètres carrés de gazon, soit une augmentation de 31,08 % par rapport à l'année précédente, et une croissance marquée de 20,05 % des ventes à l'international.

« À l'heure actuelle, les indicateurs de performance de nos produits qui sont présentement à l'étape de la R-D ont dépassé les normes FIFA Quality Pro qui font autorité dans l'industrie. Le produit PRT a une capacité de drainage rapide et un niveau de fermeté élevé. Comme il ne contient aucune substance chimique et qu'il est entièrement recyclable, il permet une manipulation sécuritaire et favorise la protection de l'environnement. » a ajouté Zhang.

Par ailleurs, Bellinturf, un important fabricant de gazon sportif et de gazon pour l'aménagement paysager, présentera 129 produits à l'occasion de la Foire de Canton qui aura lieu cette année. Sa série Bellin-GRE (pour Green, Recyclable, Eco-friendly) qui a remporté plusieurs prix de la Foire de Canton peut servir pour de multiples applications. La série de produits Bellin-GRE utilise une couche de base verte avec une gomme transparente plus esthétique, plutôt que la base noire traditionnelle. Toutes les parties du gazon artificiel, du fil d'herbe au tissu de base et à la gomme, sont entièrement recyclables. Sa technologie unique garantit également une douceur accrue de l'herbe et une installation plus facile.

