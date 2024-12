VANCOUVER, BC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - 123Dentiste, un chef de file dans le domaine des services dentaires au Canada, est fier d'annoncer un partenariat avec l'université de Toronto (U de T) marquant une étape importante dans ses efforts pour investir dans la prochaine génération de dentistes. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la « University Student Series » (série pour les étudiants universitaires) de 123Dentiste, une plateforme nationale visant à faire progresser les connaissances par la formation et le mentorat.

L'université de Toronto est un atout clé qui vient s'ajouter au réseau grandissant de partenaires de la « University Student Series » de 123Dentiste, dont font partie l'université de la Colombie-Britannique (UBC), l'Université de la Saskatchewan (U de S), l'université de l'Alberta (U de A) et l'université McGill. Ensemble, ces partenariats mettent en lumière la volonté de 123Dentiste à soutenir la prochaine génération de dentistes Canadiens en approfondissant leurs connaissances, en élargissant leurs compétences, en renforçant leur confiance, tout en les préparant à soutenir leurs communautés après avoir obtenu leur diplôme.

Investir dans l'avenir de la dentisterie

Le soutien de l'Université de Toronto souligne la conviction de 123Dentiste qu'investir dans l'enseignement renforce la communauté de soins dentaires dans son ensemble, y compris son réseau comptant plus de 400 cliniques partenaires et plus de 1 700 dentistes au Canada. En favorisant le partage de connaissances et en dotant les étudiants en dentisterie de certaines des compétences clés requises pour prodiguer des soins aux patients, ces initiatives garantissent le succès à long terme des professionnels de soins dentaires et des cliniques dont ils prendront la tête.

Laura Tam, D.D.S., M.Sc., doyenne par intérim de la faculté de médecine dentaire de l'université de Toronto, a déclaré :

« L'apprentissage des étudiants est au cœur de notre mission et le soutien de 123Dentiste à cet égard est très apprécié. »

Une portée nationale, un impact local

Depuis son lancement en 2020, la « University Student Series » de 123Dentiste a permis d'atteindre des étudiants dans plusieurs provinces et de leur offrir des occasions d'entrer en contact avec des chefs de file du secteur, de bénéficier d'un mentorat et d'acquérir des compétences essentielles sur un large éventail de sujets. La faculté de médecine dentaire de l'université de Toronto est à l'honneur en tant que plus récent partenaire en date, le programme continue de prospérer aux universités de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan ainsi qu'à l'université McGill et à bénéficier collectivement à des milliers de futurs professionnels du secteur des soins dentaires.

Créer de la valeur pour les partenaires et les communautés

Pour le réseau de partenaires et d'associés de 123Dentiste, la « Student Series » (série pour les étudiants) représente un engagement envers l'excellence qui améliore directement les cliniques au sein desquelles ils exerceront. En contribuant à la formation des dentistes de demain, 123Dentiste s'assure d'un bassin durable de professionnels parfaitement formés et polyvalents, prêts à rejoindre leurs communautés, à améliorer les soins aux patients et à répondre aux normes de l'industrie.

Ali Bozorgzad, V.-P. exécutif de 123Dentiste, note :

« Chez 123Dentiste, l'un de nos principaux objectifs est d'investir dans les futurs professionnels de la santé dentaire. Grâce à des partenariats avec les meilleures universités du Canada, nous favorisons une culture de partage des connaissances et d'excellence qui profite directement aux étudiants et aux communautés que nous servons. »

À propos de 123Dentiste

123Dentiste est l'une des plus anciennes et des plus importantes organisations de services dentaires au Canada. Elle se consacre à l'autonomisation des professionnels du domaine par le biais de services de soutien solides. Fort de plus de 400 cliniques partenaires, 123Dentiste favorise l'innovation, la formation et l'engagement communautaire en veillant à ce que les équipes de santé dentaire puissent se concentrer sur la prestation de soins de haute qualité aux patients. 123Dentiste propose différents modèles de partenariat visant à répondre aux besoins uniques de chaque dentiste, y compris la possibilité de conserver une participation dans la clinique. Pour plus d'informations, les dentistes peuvent se rendre sur https://partenaires.123dentist.com/ et les patients, sur 123Dentiste.com.

Pour obtenir de plus amples informations sur la « University Student Series » de 123Dentiste ou pour en savoir plus les possibilités de partenariat, veuillez contacter : [email protected] ou rendez-vous sur www.123Dentist.com.