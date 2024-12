11 logements sociaux et abordables revitalisés à Saint-Hyacinthe pour améliorer la qualité de vie des locataires

SAINT-HYACINTHE, QC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer la fin des travaux de revitalisation d'un immeuble de 11 logements sociaux et abordables situé à Saint-Hyacinthe qui abrite des familles et des personnes seules. L'acquisition de cet immeuble permet d'améliorer la qualité de vie de ces locataires tout en assurant le maintien de son abordabilité.

Le projet, chapeauté par l'organisme Habitations Maska, a été sélectionné dans le cadre du premier appel de projets du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Estimé à 1,2 M$, il a bénéficié d'une subvention de 575 000 $ du gouvernement du Québec. La Ville de Saint-Hyacinthe a aussi investi un montant de 250 000 $. Enfin, l'organisme a versé une somme de 390 000 $ pour compléter le montage financier de son projet.

Amorcés en avril dernier, les travaux comprenaient plusieurs mises aux normes, incluant des travaux de sécurité pour prévenir les incendies, d'amélioration de la performance énergétique, de remplacement des fenêtres, de réparation de la maçonnerie, d'isolation de l'entretoit, de remplacement des thermostats et de rénovation des logements.

Citations :

« Voilà une autre réalisation qui montre que le PHAQ livre la marchandise au bénéfice des personnes ayant des besoins particuliers. Je suis fière que notre engagement jumelé au travail d'Habitations Maska permette aujourd'hui à 11 ménages de vivre dans un milieu de vie de meilleure qualité à Saint-Hyacinthe. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Quel beau projet pour les citoyens de Saint-Hyacinthe. Je suis fière de voir que tous les efforts déployés permettent d'offrir des logements sociaux et abordables supplémentaires pour nos familles et nos personnes plus vulnérables. Cela répond à un besoin essentiel de notre communauté, en offrant un endroit où vivre dans des conditions dignes. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« L'acquisition et la régénération de cet immeuble ont permis de préserver l'abordabilité de

11 logements en les retirant du marché. De plus, les locaux commerciaux disponibles ont accueilli une buanderie communautaire et les bureaux du Service d'aide à la recherche de logement. Grâce à cet investissement, nous avons répondu à plusieurs besoins essentiels au sein de la population maskoutaine. »

David Bousquet, président Les Habitations Maska

Faits saillants :

Afin de s'assurer de l'abordabilité des logements, une période de maintien de celle-ci sera exigée. Les taux d'aide sont modulés en fonction de la durée de l'engagement, qui est de 35 ans pour le présent projet. Les loyers pourront ensuite être indexés chaque année en fonction des indices de fixation prévus par le Tribunal administratif du logement.

L'objectif du PHAQ est de mobiliser tous les partenaires qui peuvent mettre sur pied des projets de logements abordables. Ceux qui peuvent déposer des projets sont les coopératives, les organismes à but non lucratif, les offices d'habitation et les entreprises du secteur privé. Le PHAQ vise également à accélérer la construction de logements, c'est pourquoi ses normes prévoient que les projets devront être mis en chantier dans les 12 mois suivant leur sélection.

