10e édition du Prix de la relève agricole - Les jeunes propriétaires d'entreprise agricole invités à faire rayonner leur savoir-faire

QUÉBEC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Jusqu'au 20 mai prochain, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite les propriétaires d'entreprise agricole de moins de 40 ans à s'inscrire en grand nombre au 10e Prix de la relève agricole.

Ce prix fait honneur à une ou un jeune propriétaire d'entreprise agricole ou à un groupe de jeunes propriétaires d'entreprise agricole en production animale ou végétale qui se distingue par ses compétences, sa vision entrepreneuriale, ses approches innovantes, son implication dans la communauté et son engagement en matière de développement durable.

La personne lauréate ou le groupe lauréat du concours remportera une bourse de 7 500 $, tandis que la personne finaliste ou le groupe finaliste recevra une bourse de 3 500 $.

Citations

« Soutenir les jeunes agriculteurs et agricultrices, c'est investir dans l'avenir de notre agriculture, une priorité de votre gouvernement. Je vous encourage à vous inscrire en grand nombre au 10e Prix de la relève agricole qui souligne, chaque année, l'excellence et l'engagement de propriétaires d'entreprise de partout sur le territoire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La participation au Prix de la relève agricole fut une expérience très enrichissante pour nous. Le processus d'inscription nous a permis de réaliser les progrès accomplis au cours des dernières années. Ce prix est important pour démontrer qu'il y a de jeunes entrepreneurs motivés au sein de la relève agricole. »

Maude Péloquin, Renaud Péloquin et Michaël Lecours, propriétaires de la Ferme de Ste‑Victoire inc., lauréats du Prix de la relève agricole 2024

Faits saillants

Les jeunes de la relève qui désirent participer au concours sont invités à soumettre un dossier d'inscription à l'un des conseillers régionaux en relève et en établissement du Ministère. Les conseillers peuvent évaluer l'admissibilité des candidatures et accompagner les personnes participantes dans leurs démarches.

Un jury composé d'experts du Ministère, de représentants du monde des affaires et de représentants des milieux associatifs choisira la personne lauréate ou le groupe lauréat et la personne finaliste ou le groupe finaliste. Le Prix de la relève agricole sera remis l'automne prochain.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information ou pour remplir le formulaire de mise en candidature, visitez la page Prix de la relève agricole sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]