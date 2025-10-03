10e colloque sur la formation minière : le plus achalandé de l'histoire de l'Institut national des mines

« Ce 10e colloque sur la formation minière constitue un moment marquant qui confirme notre notoriété et notre rôle de leader à l'échelle nationale. Il a proposé un programme de conférences à la hauteur des défis du secteur minier, illustrant notre engagement envers une éducation d'excellence », a souligné la présidente-directrice générale, Christine Duchesneau.

Quatre conférences, un panel et un atelier de réflexion

L'événement s'est ouvert avec un déjeuner-conférence avec le vice-président, Ingénierie et projet, Marc Hénault, ainsi que le directeur, services techniques Mathieu Labarre du projet Dumont Nickel en Abitibi-Témiscamingue qui deviendra l'un des plus grands gisements de nickel et de cobalt au monde. Prévoyant atteindre une production annuelle de 39 000 tonnes de nickel pendant plus de 30 ans, cette future mine souhaite soutenir la filière batterie québécoise et la transition énergétique, tout en générant plus 500 emplois qui nécessiteront des compétences inédites.

Par la suite, l'Institut a proposé une conférence portant sur l'une de ses études en cours. La salle de contrôle, véritable centre névralgique des opérations d'extraction minière, requiert une main-d'œuvre hautement qualifiée et apte à gérer les technologies utilisées dans ces installations. C'est grâce à l'implication des entreprises minières ainsi que des établissements d'enseignement du Québec qu'un premier profil de compétences a été créé et présenté par Marie Eva Andriantsara et Nicholas Théroux, conseillers Recherche et Projets à l'Institut national des mines. Accompagné d'Adam Arsenault, coordonnateur, technologies et automatisation à la mine Odyssey d'Agnico Eagle, un exemple concret tiré de l'industrie a également été présenté. De plus, un nouveau projet de formation collégiale actuellement en élaboration verra le jour en 2026.

Comme à l'habitude, un panel a été organisé pour discuter du partenariat entre le secteur industriel et le domaine éducatif. Ce panel a couvert les caractéristiques spécifiques de la formation minière au Québec ainsi que l'engagement des sociétés minières. Par conséquent, grâce au partenariat qui crée ces conditions favorables, les jeunes en formation ou les diplômés peuvent s'épanouir et répondre aux exigences de l'industrie minière. Une centaine de participantes et participants a eu la possibilité d'écouter :

Christine Duchesneau, présidente-directrice générale | Institut national des mines;

Martin Richard, coordonnateur du Centre national des mines | Centre de formation professionnelle Val-d'Or;

Régis Normand, enseignant en Technologie minérale | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue;

Joanie Caron, professeure à l'École d'études autochtones | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;

Sandra Marseille, directrice régionale RH | Agnico Eagle;

Jessy Thelland, directeur principal, services techniques et évaluation de projets miniers | Eldorado Gold Québec,

Agnico Eagle a généreusement offert un dîner-conférence, au cours duquel, Christian Goulet, directeur des opérations Québec, a présenté leurs différents projets d'exploitation minière en mettant en lumière les principes de développement durable qui ont évolué avec le temps.

Dans le contexte géopolitique actuel, l'attrait pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS) atteint des niveaux sans précédent. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a présenté le bilan du Plan québécois pour la valorisation des MCS, qui souligne tant l'établissement de partenariats stratégiques à l'international que la réalisation de projets de recherche appliquée. Ces efforts ont facilité le développement de projets miniers au Québec. Jocelyn Douhéret, responsable de la Direction des Politiques minières au MRNF, a fait le point sur les initiatives mises en œuvre par le gouvernement du Québec.

En fin de journée, une séance de réflexion concernant la formation dans le secteur minier, a offert aux participantes et participants venus de divers horizons, le moment d'examiner l'un des quatre thèmes suggérés du point de vue éducatif : les salles de contrôle, les minéraux critiques et stratégiques, les Premières Nations et Inuit ainsi que l'employabilité.

Pour clore le colloque, Mme Marjolaine Drouin, présidente du conseil d'administration de l'Institut national des mines, a révélé en exclusivité que l'organisation présentera son 11e colloque à Thetford Mines le 1er octobre 2026. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement, la rediffusion d'une partie du colloque peut être consultée en ligne : www.inmq.gouv.qc.ca/colloque2025.

L'Institut national des mines célèbre son 15e anniversaire

L'organisation a souligné son 15e anniversaire en clôturant l'événement avec une activité de réseautage. Au cours des prochaines semaines, des témoignages seront partagés pour mettre en lumière les réussites de l'organisation.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

