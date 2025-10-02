/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - 10e colloque sur la formation minière 2025 - « La formation : moteur de l'expertise minière québécoise »/

Nouvelles fournies parInstitut national des mines
ROUYN-NORANDA, QC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - L'Institut national des mines tiendra à Rouyn-Noranda, le 2 octobre prochain, son rendez-vous incontournable sur la formation minière québécoise réunissant plus de 200 actrices et les acteurs de l'industrie minière, du monde de l'éducation et des instances gouvernementales.
Sous le thème « La formation : moteur de l'expertise minière québécoise », ce 10e colloque sur la formation minière vous présentera quatre conférences, un panel d'intervenants et un atelier de réflexion sur les enjeux de formation du secteur minier québécois.
Vous pouvez découvrir la programmation : www.inmq.gouv.qc.ca/colloque2025.
L'événement aura lieu :
Date : Jeudi 2 octobre 2025
Heure : 8 h à 16 h 30
Lieu : Centre des congrès Le Noranda Hôtel et Spa
41, 6e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1Y8
Source : Karine Lacroix, Coordonnatrice, Communications et partenariats stratégiques, Institut national des mines, 819-860-7410, [email protected] | [email protected]
