/R E P R I S E -- Lancement de la programmation du colloque sur la formation minière 2025 - « La formation : moteur de l'expertise minière québécoise »/

Quatre conférences, un panel et un atelier de réflexion

DÉJEUNER-CONFÉRENCE | Dumont Nickel : un projet minier d'avenir, moteur de talents et de transition énergétique

Le projet Dumont Nickel en Abitibi-Témiscamingue deviendra l'un des plus grands gisements de nickel et de cobalt au monde. Prévoyant atteindre une production annuelle de 39 000 tonnes de nickel pendant plus de 30 ans, cette future mine souhaite soutenir la filière batterie québécoise et la transition énergétique, tout en générant plus de 500 emplois qui nécessiteront des compétences nouvelles.

CONFÉRENCE | Formation nécessaire pour le personnel des salles de contrôle

Depuis 2023, l'Institut national des mines a entrepris une démarche d'identification des besoins de formation liés aux salles de contrôle du secteur minier. C'est grâce à l'implication et à l'engagement des entreprises minières ainsi que des établissements d'enseignement du Québec qu'un premier profil de compétences sera présenté par Marie Eva Andriantsara et Nicholas Théroux, conseillers Recherche et Projets à l'Institut national des mines.

PANEL | Réussir le partenariat entre l'industrie et l'éducation : une alliance gagnante!

Animé par Karine Lacroix, coordonnatrice Communications et Partenariats stratégiques à l'Institut national des mines, un panel se tiendra sous la thématique du partenariat entre l'industrie et l'éducation. Réussir le partenariat n'est pas une chose simple! Comment mettre en place les conditions propices à un partenariat fructueux entre les institutions éducatives interordres et les compagnies minières au Québec? Comment garantir que les approches éducatives et les actions d'intégration socioprofessionnelle favorisent la création d'un environnement propice au développement d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente qui contribue à un secteur minier robuste au Québec? Ce panel veillera à apporter des solutions pour renforcer cette synergie essentielle au succès du Québec. Vous pourrez entendre les six intervenantes et intervenants suivants sur cette question :

Christine Duchesneau , présidente-directrice générale | Institut national des mines

Détentrice d'une maîtrise en gestion des organisations et d'un diplôme de deuxième cycle en administration publique, elle est à la tête de l'Institut national des mines du Québec depuis 2022 où elle dirige les travaux de recherche afin d'actualiser la formation et d'assurer l'acquisition des compétences essentielles au succès du secteur minier québécois.

Martin Richard , coordonnateur du Centre national des mines | Centre de formation professionnelle Val-d'Or

Sa connaissance du milieu minier, sa capacité à créer des liens d'affaires et son engagement à l'égard de l'éducation et de la réussite des élèves lui ont permis de moderniser le Centre national des mines afin d'encourager la diplomation d'une main-d'œuvre compétente en formation professionnelle.

Loïc Bureau, coordonnateur du programme de technologie minérale et responsable du Pôle d'enseignement supérieur | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Diplômé en génie géologique, il cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'exploration minière, la gestion de projet et la formation. Ayant réalisé des projets notamment au Canada, au Mexique et au Panama, il dirige actuellement les activités de formation et les programmes d'enseignement liés au domaine minier.

Joanie Caron , professeure à l'École d'études autochtones | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Spécialisée en insertion de la main-d'œuvre autochtone dans le secteur minier et enseignante en gestion des ressources naturelles en contexte autochtone, ses projets de recherche impliquent la création de partenariats entre l'industrie minière et énergétique et les communautés autochtones.

Sandra Marseille , directrice régionale RH | Agnico Eagle

Avec près de 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines chez Agnico Eagle, elle est une gestionnaire aguerrie, reconnue pour son expertise en gestion des talents, en stratégie organisationnelle et en développement des équipes de travail.

Jessy Thelland , directeur principal, services techniques et évaluation de projets miniers | Eldorado Gold Québec

Titulaire d'un DEC en technologie minérale - option géologie et d'un baccalauréat en sciences de la Terre de l'Université du Québec à Chicoutimi, il cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie minière. Il est un fervent défenseur de la collaboration entre l'industrie et le milieu de l'éducation.

DÎNER-CONFÉRENCE | Le développement durable : l'ADN d'Agnico Eagle

Agnico Eagle est une figure incontournable de l'industrie aurifère dans le monde. Emblème du secteur minier au Québec, ses exploitations minières, notamment en Abitibi-Témiscamingue, ont intégré les principes de développement durable au fil du temps, se déployant dès la naissance d'un nouveau projet minier. Relations avec les communautés, diminution de l'empreinte environnementale, économie d'énergie ne sont que quelques sphères dans lesquelles s'inscrivent les projets de l'entreprise. Ce dîner-conférence sera offert par Christian Goulet, directeur opérations, Québec, chez Agnico Eagle.

CONFÉRENCE | Miser sur les minéraux critiques et stratégiques du Québec

Compte tenu du contexte géopolitique actuel, l'intérêt pour les minéraux critiques et stratégiques n'a jamais été aussi grand. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts présentera un bilan des réalisations des dernières années de son Plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (MCS), qui lui a permis non seulement d'établir des liens stratégiques à l'international, mais surtout de réaliser des projets de recherche appliquée permettant le développement de projets miniers québécois. Jocelyn Douhéret, directeur à la Direction des politiques minières au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, fera état des efforts déployés par le gouvernement du Québec.

Atelier de réflexion | Enjeux du secteur minier sur les compétences et la formation

Pour clore le colloque, un atelier de réflexion sur la formation minière sera proposé aux participantes et participants de l'événement et se déclinera sous quatre volets : les salles de contrôle, les minéraux critiques et stratégiques, les Premières Nations et Inuit et l'employabilité. Cet atelier sera réalisé en collaboration avec les partenaires de l'Institut, soit le Pôle d'excellence minier Groupe MISA, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le CRÉA Kitci Amik, la Dre Émilie Deschênes, le Pôle d'enseignement supérieur dans le secteur minier, l'Association minière du Québec, le CSMO Mines et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

« Cette année encore, l'équipe de l'Institut s'est démarquée en proposant une programmation innovante visant à faire évoluer l'offre de formation minière au Québec. Ce rendez-vous annuel, qui aura lieu cette année à Rouyn-Noranda, s'annonce unique, offrant une occasion privilégiée de rencontrer les actrices et acteurs des secteurs minier et de l'éducation. Un accent particulier sera mis sur les professionnelles et professionnels de l'Abitibi-Témiscamingue, qui jouent un rôle clé en assurant une formation de grande qualité. »

Christine Duchesneau, présidente-directrice générale

Institut national des mines

Comme lors des éditions précédentes, la première partie de l'événement sera diffusée en direct sur le Web. Il est possible de s'inscrire en présentiel ou en virtuel dès maintenant. Rappelons que l'événement se tiendra le 2 octobre prochain au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. C'est un rendez-vous!

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

Source : Karine Lacroix, coordonnatrice, Communications et Partenariats stratégiques | Institut national des mines, 819 860-7410 | [email protected] | www.inmq.gouv.qc.ca