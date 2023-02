10e anniversaire du Plan municipal d'emplois de l'UMQ - Les municipalités invitées à soutenir les jeunes de la DPJ

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Le Plan municipal d'emplois de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) fête cette année ses 10 ans d'existence. Pour l'occasion, l'UMQ et le ministre responsable des Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, joignent à nouveau leurs voix et invitent les municipalités de partout au Québec à participer en grand nombre au programme en 2023.

Le Plan municipal d'emplois, offert par l'UMQ avec le soutien de son partenaire SIRCO, vise à mieux intégrer les jeunes qui quittent les services de la protection de la jeunesse dans leur communauté lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. En développant leur employabilité grâce à un emploi saisonnier au sein d'une municipalité de leur région, les jeunes peuvent ainsi acquérir des aptitudes au travail, en plus de découvrir les multiples compétences et services offerts par une municipalité.

Initié en 2013, le programme connaît depuis une progression constante du nombre de municipalités participantes. Depuis 10 ans, ce sont au-delà de 700 emplois qui ont été offerts par plus de 100 municipalités à des jeunes sous la protection de la jeunesse grâce à l'initiative de l'UMQ.

Pour en connaître davantage sur le Plan municipal d'emplois, consultez le site Internet de l'UMQ. Les municipalités intéressées à participer au programme cette année peuvent compléter le formulaire d'inscription disponible en ligne ou contacter madame Brigitte Béliveau, conseillère, services aux membres, au 514 282-7700, poste 238, ou à [email protected].

Citations

« Je suis fier de souligner que le Plan municipal d'emplois a, depuis 10 ans, permis à des centaines de jeunes sous la protection de la jeunesse d'apporter leur contribution à leur communauté, en bénéficiant d'une première expérience d'emploi significative. J'invite mes collègues mairesses et maires à adhérer au mouvement en offrant des postes au sein de leur municipalité. »

M. Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé

« L'UMQ a fait un travail remarquable, au fil des années, afin de faciliter la transition vers la vie adulte des jeunes issus du système de protection de la jeunesse. Ces efforts résonnent particulièrement auprès de notre gouvernement qui depuis quelques années donne un sérieux coup de barre afin de mieux soutenir les jeunes de la DPJ dans cette transition. Je crois fermement que pour élever un enfant ça prend un village et nous avons donc le devoir collectif d'accompagner ces jeunes afin qu'ils trouvent stabilité et autonomie dans les différentes facettes de leur vie. J'invite les municipalités du Québec à participer en grand nombre au programme en 2023 ! »

Dr Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

