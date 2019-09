105 villes et municipalités sensibilisées à l'arrachage de l'herbe à poux !

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La 13e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux, lancée fin avril 2019 par l'Association pulmonaire du Québec (APQ), en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, se termine avec l'implication de 105 villes et municipalités québécoises. C'est un record pour l'Association qui œuvre chaque année à sensibiliser les citoyens aux méfaits de cette plante.

Pendant toute la saison estivale, les municipalités du Québec ont pu se procurer du matériel informatif auprès de l'APQ à moindre frais et soutenir la campagne avec leurs propres activités et médias et ont été invitées à poser des actions concrètes afin de réduire l'herbe à poux sur leur territoire.

Cette année, c'est Victoriaville, la ville-hôte de cette campagne, qui a donné l'exemple en recueillant un total de 1623 livres d'herbe à poux, au profit d'une meilleure qualité de l'air pour ses habitants.

Fière de l'engagement des 105 villes et municipalités, l'Association pulmonaire du Québec a ainsi rejoint et sensibilisé plus de 3,2 millions de citoyens à la problématique engendrée par l'herbe à poux.

L'Association pulmonaire du Québec sera de retour dès le mois d'avril 2020 pour une 14e édition de sa campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux avec la Ville de Montréal pour ville-hôte !

L'Association pulmonaire du Québec a comme mission l'éducation, la promotion de la santé respiratoire, la prévention des maladies pulmonaires et la réadaptation. Elle offre également des services aux personnes atteintes, en accompagnant leurs proches et en soutenant la recherche.

