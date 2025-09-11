QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés et la Ville de Québec, ont procédé à la première pelletée de terre officielle d'un immeuble de 100 logements abordables pour personnes âgées autonomes. Celui-ci sera érigé sur le boulevard Saint-Jacques et accueillera les premiers locataires dès le printemps 2027.

Le montage financier de 32,5 M$ regroupe des investissements des gouvernements du Québec et du Canada totalisant 22,5 M$. Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Québec cédera le terrain, offrira certains congés de taxes et assumera les coûts de raccordement, le tout pour une participation financière d'environ 7 M$. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, vient compléter le montage financier. Au terme des travaux, c'est l'Office municipal d'habitation de Québec qui assurera la gestion de l'immeuble ainsi que le maintien du bâtiment.

Le nouveau milieu de vie sera réalisé dans le cadre d'un partenariat novateur avec l'organisme Mission Unitaînés. Rappelons que la première phase, entamée en 2024, visait à ajouter rapidement 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 nouvelles résidences dans 11 villes différentes. Ce projet, qui fait partie de la deuxième phase, annoncée le 28 août dernier, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés collectivement pour répondre à la demande croissante de logements abordables destinés aux personnes âgées autonomes à faible revenu.

L'activité a eu lieu en présence de:

- M. Mario Asselin, adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et député de Vanier-Les Rivières;

- M. Bruno Marchand, maire de Québec;

- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

- Mme Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable du logement et de la planification de l'aménagement du territoire;

- M. Dany Caron, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ-SOMHAC).

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis très heureuse de voir se concrétiser le projet de Mission Unitaînés ici, à Québec. C'est une belle preuve que lorsqu'on innove et qu'on travaille tous ensemble, avec notre partenaire fédéral et les municipalités, on arrive à bâtir rapidement des milieux de vie de qualité et abordables. Le bien-être de nos aînés me tient particulièrement à cœur, et je suis fière de constater que ce projet contribuera concrètement à mieux les loger et à leur offrir un environnement qui leur ressemble. »

Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides

« Aujourd'hui, grâce à la collaboration entre les gouvernements du Québec et du Canada, la Ville de Québec et notre partenaire Mission Unitaînés, et grâce à leur engagement, nous franchissons une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie des aînés. Le nouveau milieu de vie qu'on annonce aujourd'hui est une preuve tangible de notre volonté de bâtir des communautés inclusives et solidaires, où chacun et chacune puisse vivre dans la dignité et en sécurité. Je suis particulièrement fier de le savoir ici, dans Vanier-Les-Rivières. »

Mario Asselin, adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et député de Vanier-Les Rivières

« Je me réjouis que Québec soit parmi les municipalités retenues pour cette seconde phase. Le besoin est grand à Québec pour l'accès à des logements abordables particulièrement pour nos aînés. Je tiens à remercier Mission Unitainés pour cette initiative. Plus il y aura de partenaires qui s'impliquent pour proposer des solutions afin de favoriser l'accès à un logement social et abordable plus vite nous viendrons à bout de cette crise du logement qui frappe l'ensemble du Québec. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Ce nouveau projet qui s'ajoute aux projets en cours de réalisation incarne parfaitement l'engagement que j'ai pris d'améliorer le bien-être des aînés en leur offrant un environnement où ils se sentent en sécurité, libres et heureux. Nous sommes particulièrement fiers que les gouvernements nous aient renouvelé leur confiance pour permettre de démarrer de nouveaux projets tels que celui annoncé aujourd'hui. Ce sont plus de 100 personnes aînées de plus qui pourront avoir un logement de qualité et à faible coût. Je salue le leadership de la Ville, et je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui participent à cette initiative ambitieuse et innovante, qui se concrétisera dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

« L'Office municipal d'habitation de Québec est fier de s'associer au projet de Mission Unitaînés pour la Ville de Québec en mettant à profit son expertise comme gestionnaire immobilier social. Le développement de l'accessibilité au logement pour les personnes âgées à revenu modeste s'inscrit directement dans la mission de notre organisation. Nous croyons qu'il s'agit d'une initiative novatrice et concrète qui contribuera à loger convenablement les aînés les plus vulnérables à Québec. »

Dany Caron, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ-SOMHAC)

Fait saillant :

La résidence Mission Unitaînés qui sera construite à Québec comprendra 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents. Les premiers locataires emménageront au printemps 2027.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Méganne Joyal, Attachée politique de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Mission Unitaînés, [email protected], 514 995-9704