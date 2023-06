Le rapport sur l'expérience de l'acheteur de SoftwareReviews révèle que 94 % des clients sont susceptibles de recommander le logiciel de gestion des propositions de QorusDocs

BELLEVUE, Washington, le 23 juin 2023 /CNW/ - QorusDocs , un fournisseur de logiciels de gestion de propositions alimentés par l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui que 100 % des utilisateurs du logiciel de DP de l'entreprise affirme qu'il est essentiel à leur réussite commerciale. Cette conclusion se retrouve dans le nouveau rapport sur l'expérience de l'acheteur de SoftwareReviews concernant la gestion des propositions, où QorusDocs fait bonne figure sur le plan de la satisfaction de la clientèle, de la convivialité et du soutien, et de la réussite de la mise en œuvre.

La plateforme obtient une note moyenne de 96 % pour l'expérience en matière de stratégie et d'innovation, et une note de 100 % dans les catégories « amélioration continue » et « contribution à l'innovation ». QorusDocs continue d'innover et d'adopter de nouvelles solutions pour répondre aux besoins croissants de ses clients et aux demandes de l'industrie, ce qui explique pourquoi 94 % de ses clients sont susceptibles de recommander le logiciel de gestion des propositions de QorusDocs.

« Les conclusions du rapport de SoftwareReviews démontrent la valeur et l'impact commercial de notre logiciel de gestion des propositions, ce qui le dstingue des autres solutions », a déclaré Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de QorusDocs. « C'est un honneur d'être aussi bien classé dans ce rapport, et nous continuons de mettre l'accent sur l'expansion de nos capacités axées sur l'IA afin de nous assurer que notre logiciel de gestion des propositions de pointe, intégré et efficace, aide chaque entreprise à moderniser ses processus et à répondre à ses besoins les plus pressants. »

Les clients de QorusDocs déclarent un taux de satisfaction de 86 % lorsqu'ils évaluent la valeur opérationnelle que le logiciel crée pour leur organisation. De plus, QorusDocs obtient une note de 98 % pour l'expérience du produit, obtenant une note de satisfaction de 100 % dans les catégories « favorise la productivité », « améliore la performance », « renforce la sécurité » et « caractéristiques uniques ».

QorusDocs obtient également une note entre le 88e et le 92e centile dans les principales caractéristiques suivantes :

Résidence du contenu

Propositions et énoncés des travaux

Gestion des documents

Intégrations

Options de mise en page intelligentes

Gestion des tâches et du flux de travail

Pour savoir ce que les utilisateurs pensent du logiciel de QorusDocs, consultez le rapport sur l'expérience de l'acheteur de SoftwareReviews ici .

À PROPOS DE QORUSDOCS

QorusDocs est un chef de file des logiciels de gestion de propositions et de réponses aux demandes de propositions alimentés par l'intelligence artificielle situé à Bellevue, Washington, qui automatise la création de présentations personnalisées, de présentations, de propositions et de réponses aux demandes de propositions personnalisées. QorusDocs permet aux équipes du développement des affaires, des ventes, du marketing et des propositions de collaborer de manière transparente, optimisant ainsi les heures facturables et augmentant le nombre de nouveaux clients. L'entreprise soutient les équipes de revenus d'entreprise comme Manpower Group, CDW, DLA Piper, Baker McKenzie, WSP, Insight et plus encore.

