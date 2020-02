100 000 $ pour plus de services en santé mentale pour les jeunes de la région de Québec

QUÉBEC CITY, le 24 févr. 2020 /CNW/ - Le maire de Québec, M. Régis Labeaume, et le président de la Sun Life Canada, M. Jacques Goulet, annoncent aujourd'hui la création d'un fonds d'investissement en santé mentale au montant de 100 000 $.

Sun Life investira la somme de 75 000 $ sur trois ans et la Ville de Québec contribuera par un don de 25 000 $. Cet investissement découle de l'engagement pris en décembre dernier par M. Jacques Goulet, qui agissait à titre de président d'honneur du 9e Bal du maire au profit de la Fondation Jeunes en Tête.

Ce fonds, géré par la Fondation Jeunes en Tête, permettra d'intervenir et d'investir dans des domaines où les besoins sont les plus importants :

En sensibilisation, à travers le programme de la Fondation Jeunes en Tête destiné aux élèves du premier cycle du secondaire;

En dépistage précoce dans les écoles;

En intervention, dans le but d'accroître l'accessibilité aux soins de santé pour les adolescents en difficulté.

« La détresse psychologique chez les jeunes est un problème majeur dans notre société, a indiqué M. Régis Labeaume, maire de Québec. Grâce à ce fonds d'investissement, la Ville de Québec souhaite faire un pas de plus pour aider les adolescents en difficulté. Nous croyons sincèrement que chaque action peut redonner espoir aux jeunes vulnérables et faire une réelle différence dans leur vie. »

« Les fonds annoncés aujourd'hui permettront à la Fondation Jeunes en Tête de multiplier son impact là où les besoins sont les plus criants, a déclaré M. Jacques Goulet, président de Sun Life Canada. En intervenant dès l'enfance, la Sun Life souhaite offrir aux jeunes des outils pour qu'ils se forgent une résilience pour les décennies à venir. Cela fait partie des actions de la Sun Life visant à bâtir des collectivités saines et durables, ce qui renforce notre raison d'être d'aider les gens à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. »

« L'écosystème d'aide à la jeunesse est bien vivant au Québec, a déclaré

Mme Catherine Burrows, directrice générale adjointe de la Fondation Jeunes en Tête. Malgré tout, il est important de se mobiliser et de sensibiliser les acteurs pour mieux arrimer les efforts de prévention, de sensibilisation et d'accès aux soins, afin que les jeunes en détresse ne tombent plus dans les mailles du filet. »

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

Née de la fusion de la Fondation des maladies mentales et de la Fondation Québec Jeunes, la Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Elle accomplit cette mission en rejoignant les jeunes en milieu scolaire avec son programme Solidaires pour la santé mentale et en soutenant des organismes communautaires reconnus sur le terrain et complémentaires à son action. La Fondation crée également une synergie entre les acteurs de l'aide à la jeunesse afin de maximiser leur impact commun auprès des jeunes. Pour en savoir plus sur la Fondation et sur le Portrait du bien-être des jeunes, consultez fondationjeunesentete.org/fr

À propos de la Sun Life dans la collectivité

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité et elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation et la prévention liées au diabète grâce à sa plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Pour en savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité.

