10 M$ pour poursuivre l'accueil des personnes ukrainiennes au Québec

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie jusqu'à 10 M$ supplémentaires à la Croix-Rouge canadienne afin de poursuivre l'hébergement temporaire d'urgence et l'offre de services d'accueil et d'accompagnement envers les personnes ressortissantes ukrainiennes. C'est la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, qui en a fait l'annonce.

Un accueil digne et chaleureux

Dès les premiers jours de la guerre en Ukraine, le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir les Ukrainiens fuyant le conflit. De nombreux partenaires se sont alliés pour répondre aux besoins tant pour l'accueil que pour l'intégration.

Une entente a déjà été conclue avec la Croix-Rouge canadienne (CRC) pour la mise en place de la structure logistique et pour l'hébergement temporaire des ressortissants ukrainiens. L'aide offerte par le gouvernement du Québec et ses partenaires comprend également différents services d'accueil et d'accompagnement complémentaires.

Compte tenu d'une hausse des arrivées et des demandes d'hébergement temporaire d'urgence des personnes ukrainiennes en septembre, du conflit qui perdure et de l'hiver qui approche, le financement supplémentaire de 10 M$ permettra d'assurer le maintien de l'offre d'hébergement temporaire d'urgence.

Citation :

« Saluons les efforts soutenus et déployés depuis mars 2022 par les acteurs du milieu, la Croix-Rouge, bien entendu, mais aussi notamment, le Centre social d'aide aux immigrants, le Congrès ukrainien, la Ville de Montréal, l'Union des municipalités du Québec ainsi que les nombreux partenaires en intégration du MIFI. Ils nous permettent d'offrir aux familles ukrainiennes un accueil qui favorise leur intégration à la société québécoise. Je veux également souligner l'immense courage des personnes ukrainiennes pour leurs efforts à s'intégrer, en français, à notre nation. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

avril 2022, un kiosque a été mis en place par le MIFI à l'aéroport de Montréal afin d'accueillir les personnes ressortissantes ukrainiennes et leur fournir toutes les informations nécessaires à leur installation. Une convention de subvention a été conclue avec la Croix-Rouge canadienne (CRC) pour la coordination et la logistique de l'hébergement temporaire d'urgence adapté aux besoins.

avril et en date du 24 novembre, le Québec a accueilli à l'aéroport 5581 personnes (soit 4077 adultes et 1504 enfants) réparties en 2826 ménages ukrainiens dont 46 % ont pu bénéficier de l'hébergement temporaire d'urgence. 7447 cartes de la RAMQ avaient été émises en date du 11 novembre 2022.

En plus de l'hébergement temporaire d'urgence, le gouvernement du Québec a prévu un ensemble de services gouvernementaux pour l'accueil des personnes ressortissantes ukrainiennes :



Un soutien aux démarches d'installation ;



L'aide à la recherche d'un logement permanent ;



Une aide financière spécifique pour les personnes ukrainiennes ;



L'éducation préscolaire et l'enseignement primaire et secondaire ;



La couverture complète du régime d'assurance maladie du Québec ;



Le crédit d'impôt pour frais de garde ;



Les services d'emploi ;



Les cours de français.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Alexandre Lahaie, Directeur adjoint, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tel. 450 210-1789, Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected], Tél. : 514 940-1630