/R E P R I S E -- Avis aux médias - 10 ACTIONS EN 100 JOURS : Première rencontre de la Table des partenaires sur le rayonnement international et l'attractivité de Montréal/

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la responsable par intérim du rayonnement international et de l'attractivité au comité exécutif, Vana Nazarian, invitent les représentantes et représentants des médias à une prise d'images et une mêlée de presse à l'occasion de la première rencontre de la Table des partenaires sur le rayonnement international et l'attractivité de Montréal.

Date : Le mercredi 18 février 2026

Heure : 13 h

Le lieu de la prise d'images sera confirmé aux personnes ayant confirmé leur présence à [email protected].

