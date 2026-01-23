10 actions en 100 jours - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, présente une nouvelle approche pour sortir de la crise du logement

MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, livre une promesse de campagne majeure en annonçant des mesures importantes concernant la crise du logement, l'un des six chantiers prioritaires ciblés par l'administration à son arrivée à l'hôtel de ville.

La mairesse a annoncé vouloir adopter une nouvelle approche de collaboration entre la Ville, le privé et le milieu communautaire afin de sortir Montréal de la crise du logement. Pour ce faire, le Règlement pour une métropole mixte (RMM) sera remplacé en deux phases, de concert avec les acteurs du milieu. De plus, il sera possible d'accélérer la construction de logements hors marché sur les terrains appartenant à la Ville.

Remplacer le Règlement pour une métropole mixte

Phase 1 : Assouplir rapidement le Règlement pour une métropole mixte.

Pour simplifier les projets, les exigences de logement social et de logement abordable seront combinées en une seule exigence de 20 % de logement hors marché. De plus, les contributions financières exigées dans le cadre du RMM seront gelées aux montants de 2025. Finalement, le RMM s'appliquera seulement aux grands projets, à partir de 18 000 mètres carrés.

Phase 2 : Remplacer le Règlement pour une métropole mixte par des solutions élaborées ensemble.

Dans l'optique d'une approche plus souple, plus agile et surtout en phase avec les réalités sur le terrain, un groupe de travail composé de représentants du milieu privé et sans but lucratif sera mis sur pied. Il aura un mandat clair et défini dans le temps : analyser et évaluer l'ensemble des incitatifs possibles, notamment les incitatifs financiers (par exemple, les congés de taxes, l'occupation du domaine public, les permis requis pour la réalisation des travaux, etc.). D'autres mesures seront également étudiées en collaboration avec toutes les parties prenantes.

Utiliser les terrains de la Ville pour loger les Montréalais

Afin d'accélérer la construction résidentielle et lutter contre la crise de l'abordabilité, la Ville veut mettre ses terrains à contribution. Un état des lieux a permis d'identifier 80 terrains disponibles pour réaliser des projets hors marché et mixtes. Une quarantaine d'entre eux sont prêts à être construits. Ces terrains seront mis à disposition des OBNL afin de permettre la construction de plusieurs milliers d'unités. La cartographie complète sera mise à jour en ligne d'ici le 1er mars.

De l'argent pour aider les OBNL à bâtir des logements

Pour soutenir cette démarche, la Ville a déjà prévu une enveloppe globale de 30 M$ dans le but de rendre des terrains disponibles à moindre coût. Afin d'appuyer rapidement les OBNL dans le prédéveloppement de projets sur les terrains de la Ville, des prêts seront octroyés, en partenariat avec le fonds Plancher, à hauteur de 3 M$. Enfin, une enveloppe de 50 M$ est réservée pour la préparation des terrains de la Ville en vue d'accélérer le développement, notamment pour des études et la déconstruction.

La Ville agira comme un réel partenaire, afin de permettre une mise en œuvre rapide et dans les meilleures conditions financières possibles.

« La crise du logement touche tous les Montréalais et toutes les Montréalaises depuis trop longtemps. Notre responsabilité, comme Ville, c'est de garder les gens dans notre métropole et de nous attaquer de front à la crise de l'abordabilité. Pour y arriver, on doit construire plus vite, construire mieux et surtout, construire ensemble. Aujourd'hui, on change d'approche. En assouplissant le Règlement pour une métropole mixte, en misant sur le logement hors marché et en mettant à contribution les terrains de la Ville, nous retirons les obstacles à la construction et donnons aux acteurs les moyens d'agir. La Ville doit être, et sera, un partenaire réel, présent et financier. Briser les silos, travailler ensemble et livrer des résultats concrets et rapides : c'est comme ça qu'on va répondre à la crise du logement, et ça commence aujourd'hui », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« On fait un bon bout de chemin pour stimuler le milieu de l'habitation. En allégeant le RMM, on va se sauver beaucoup de bureaucratie tout en maintenant la mixité dans les projets de plus de 18 000 mètres carrés. De plus, le fonds de 50 M$ destiné à la préparation des terrains, combiné à la mise à disposition de terrains pour les OBNL et aux prêts de prédéveloppement avec Plancher donnera un bon coup de pouce aux OBNL. On invite tous les acteurs, privés et OBNL, à travailler ensemble et à mettre l'épaule à la roue pour régler cette crise. Notre administration prend ses responsabilités en matière de gestion de la crise de l'abordabilité, directement liée à la crise actuelle de l'itinérance. Et ce n'est que la première étape vers une modification complète du RMM. On ne lâche pas », a ajouté la mairesse de l'arrondissement d'Outremont et responsable de l'habitation et de l'urbanisme, Caroline Braun.

