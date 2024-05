1 mai : Entente de principe à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Voici une belle façon de célébrer le 1er mai : après plus de deux ans de négociations, le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal annonce qu'il a obtenu une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective avec la ville de Saint-Anne-de-Bellevue. Les détails seront présentés aux membres le 14 mai prochain.

« Nous sommes fiers de faire cette annonce en cette Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Les cols bleus avaient voté à l'unanimité le mois dernier en faveur d'entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.. Nous sommes donc très heureux de ce dénouement et je tiens à féliciter l'ensemble du comité de négociation », d'expliquer Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

La convention collective des 22 membres du Syndicat des cols bleus de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue (SCFP 301) est échue depuis le 31 novembre 2021.

Comptant près de 137 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

