1 M$ pour soutenir la recherche en prévention de la violence armée dans la région métropolitaine

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau confirme qu'une somme d'un million de dollars est accordée au Fonds de recherche du Québec -- Société et culture (FRQSC) pour la mise en place d'une Chaire de recherche sur la prévention de la violence armée dans la région métropolitaine. La ministre en a fait l'annonce dans le cadre du Colloque Urbanité et jeunes marginalisés, un événement organisé par le Café-Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord.

Devant l'escalade de violence armée dans la région métropolitaine, le gouvernement du Québec a agi par la voie de la répression, en injectant plus de 90 millions de dollars dans l'opération Centaure, et par celle de la prévention de la criminalité, en y investissant plus de 52 millions de dollars. La Chaire de recherche, qui s'inscrit dans la Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu, se veut donc un complément aux mesures déjà annoncées.

« La violence armée nous préoccupe tous. Notre gouvernement n'a pas ménagé les efforts pour intervenir de façon efficace afin d'enrayer ce phénomène. Maintenant, nous venons bonifier nos actions en misant sur une expertise propre à la métropole : le milieu scientifique et universitaire. Nous voulons ainsi favoriser une meilleure compréhension des problématiques liées à la violence armée dans la région métropolitaine afin de mieux orienter les décisions. C'est avec ce type d'outil que la métropole continuera d'être la ville sécuritaire que l'on connait. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La création de cette Chaire de recherche permettra de répondre à l'importante préoccupation sociale que constitue la violence armée dans la métropole. Elle encouragera le partage des savoirs, grâce à des activités de mobilisation des connaissances et de diffusion scientifique, tout en appuyant la formation de chercheuses et de chercheurs sur cette thématique. »

Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et culture

