1,6 M $ supplémentaire investi par le CAM

218 organismes artistiques montréalais recevront une subvention bonifiée.

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - Grâce au financement additionnel octroyé par l'Agglomération de Montréal en 2026, le Conseil des arts de Montréal (CAM) se réjouit d'annoncer une bonification majeure du budget de son programme général.

Une enveloppe supplémentaire de 1 587 090 $ est investie pour rehausser les subventions accordées aux organismes artistiques actuellement soutenus à travers le programme de soutien au fonctionnement quadriennal. La subvention de 65 % d'entre eux, soit 218 organismes, est ainsi bonifiée en moyenne de 15 % pour les années 2026 et 2027.

« L'engagement du CAM a toujours été clair : toute augmentation de notre budget devait d'abord bénéficier aux organismes artistiques et à leur mission. Aujourd'hui, nous affirmons haut et fort que la force de notre métropole culturelle repose sur un écosystème dont il faut prendre le plus grand soin. Au nom de la communauté artistique montréalaise, le Conseil remercie l'administration Martinez Ferrada pour cette marque de confiance et cet investissement remarquables. Nous envoyons collectivement un signal clair : les arts jouent un rôle essentiel dans la vitalité et le rayonnement de Montréal. »

- Nathalie Maillé, directrice générale

Lire le communiqué : https://www.artsmontreal.org/actualites/bonification-soutien-au-fonctionnement/

SOURCE Conseil des arts de Montréal

Source : Amélie St-Cyr, Directrice adjointe aux communications et à la promotion, [email protected]