1 500 018 $ pour le CHUM et ses patients : quand l'extraordinaire devient réalité!

« L'extraordinaire se manifeste tous les jours au CHUM : nos équipes repoussent sans cesse les limites pour sauver des vies et offrir les meilleurs soins possible à nos patients qui nécessitent une prise en charge complexe. J'aimerais exprimer aux participants de cette soirée toute notre reconnaissance pour leur engagement exceptionnel à la cause du CHUM. Grâce à la générosité des donateurs, notre Fondation est un moteur, une source d'inspiration constante, pour nous permettre d'atteindre de nouveaux sommets en matière de soins, de recherche et d'innovation au bénéfice de toute la population du Québec », a mentionné le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM.

Une nouvelle formule extraordinaire !

Réunissant plus de 750 convives, cet évènement signature de la Fondation, réalisé par Sid Lee, partenaire de création et de production, devient une soirée incontournable du printemps montréalais. L'extraordinaire s'est matérialisé, sous différentes formes et expériences, au-delà des murs du CHUM, pour célébrer ceux et celles qui le rendent possible. Le Chef artiste Nicolas Fonseca, alias Mister Jaune, a combiné saveurs, couleurs, textures et mise en scène pour offrir une expérience culinaire unique.

« Le CHUM est un pôle d'excellence et de fierté pour tous les Montréalais et les Québécois, et cet évènement participe à cette excellence et à cette fierté tant il fut spectaculaire, unique et rassembleur. Nos coprésidents d'honneur, nos membres du Comité d'honneur, ainsi que nos donateurs, mécènes et partenaires ont travaillé avec une énergie hors pair pour faire de cette soirée un succès sans précédent. Au nom de la Fondation du CHUM, je vous remercie sincèrement pour votre mobilisation et votre dévouement à la cause du CHUM qui nous permettent de réaliser l'extraordinaire », a souligné le président du Conseil d'administration de la Fondation du CHUM, Me Marc M. Tremblay.

« Cette première édition du Grand Banquet de l'extraordinaire reflète le désir du CHUM et de sa Fondation d'innover constamment pour permettre la concrétisation de projets novateurs, l'excellence des soins de santé et le développement de recherches scientifiques d'avant-garde. La Fondation du CHUM est extraordinairement fière d'être le trait d'union entre les donateurs qui font briller l'espoir et cette communauté médicale qui offre le meilleur de la santé aux milliers de patients qui franchissent chaque année les portes de notre Centre hospitalier universitaire », a renchéri la présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, Mme Julie Chaurette, FCPA, FCA.

La gynécologie oncologique à l'honneur !

Pour cette première édition, une Bourse de l'extraordinaire a été fièrement remise par Pomerleau et Banque Nationale Gestion privée 1859 au Dr Philippe Sauthier, gynécologue oncologue et chef du Département d'obstétrique gynécologie du CHUM, afin de saluer le travail remarquable de son service de gynécologie oncologique.

« Au nom de toute l'équipe, nous sommes réellement touchés de recevoir cet honneur ! La gynécologie oncologique est une spécialité unique. Née d'une profession dédiée à la santé des femmes, elle intègre la prévention, les soins, la recherche, l'innovation et l'enseignement pour accompagner les patientes atteintes de cancers gynécologiques tout au long de leur chemin. L'énergie que nous y consacrons au CHUM aide à mieux soigner ces « Femmes qui sont l'avenir de l'Homme », comme l'a écrit le poète ! » a évoqué le chef du Département d'obstétrique gynécologie du CHUM, le Dr Philippe Sauthier.

Lors de cet évènement, les invités ont d'ailleurs pu découvrir l'espace « Hymne à la gynécologie oncologique » présenté par Pharmaprix, où l'exposition Et Pourtant y était dévoilée. Capturées par Laëtitia Jourdan, infirmière en gynécologie oncologique, en collaboration avec Dre Vanessa Samouëlian, gynécologue oncologue au CHUM, les photos affichées rendaient un touchant hommage à plusieurs patientes de leur Service.

Le Service de gynéco-oncologie du CHUM est le plus grand au Québec comprenant six médecins spécialistes à temps plein qui sont consultés par près de 1 000 nouvelles patientes chaque année. Précisément, il traite plus de 700 nouvelles patientes annuellement atteintes de cancers gynéco-oncologiques. Il est aussi le centre de référence depuis 10 ans en traitement, recherche et enseignement du cancer du placenta.

Des InterMeds de cœur !

En compagnie de Claude Meunier, notre porte-parole bénévole, plusieurs artistes sont venus prêter leur voix à la soirée pour la cause du CHUM au cours des InterMeds présentés par Brault & Martineau. La nouvelle ambassadrice, Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, a réalisé une touchante prestation musicale illustrant l'histoire de Mme Monik Desrochers, patiente traitée en gynécologie oncologique du CHUM. De plus, l'animatrice Monique Giroux a présenté la chanson Tu trouveras la paix en hommage à Renée Claude, marquant ainsi une autre grande initiative de la Fondation cette année. Les chanteuses Marie Denise Pelletier, Marie-Élaine Thibert et Mélanie Renaud ont interprété cette chanson iconique, accompagnées d'Antoine Gratton au piano.

La Fondation du CHUM a également été choyée, en plus d'accueillir Béatrice Martin, de compter à ses côtés ses précieux ambassadeurs, Véronic DiCaire et Jonathan Drouin.

Un extraordinaire MERCI !

La Fondation du CHUM tient à remercier ses Extraordinaires Mécènes, soit Pomerleau et Banque Nationale Gestion privée 1859 ainsi que Québecor et QuinzeCent, Grands Mécènes de l'évènement. Un merci sincère à Couche-Tard, Caisse de dépôt et placement du Québec, McKinsey & Company, Mina Drimaropoulos (Canaropa), Power Corporation du Canada, RBC Banque Royale à titre de Mécènes de la soirée, sans oublier nos partenaires, Sid Lee, SAQ, Pharmaprix, Brault & Martineau, Fondation Air Canada et Pianos Bolduc Montréal. Grâce à votre engagement à tous, l'extraordinaire est devenu réalité !

