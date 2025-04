1,2 M$ supplémentaires pour le bien-être des animaux de compagnie

LONGUEUIL, QC, le 11 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des animaux de compagnie, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la députée d'Iberville et adjointe gouvernementale en matière de bien-être animal, Mme Audrey Bogemans, ont annoncé un financement additionnel de 1,2 million de dollars sur trois ans pour appuyer des initiatives visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie au Québec.

Ce soutien financier permettra de renforcer les actions de la feuille de route Tous engagés pour le bien-être des animaux de compagnie, qui découle des consultations menées auprès des acteurs du milieu. En vue de favoriser la synergie entre les différents intervenants et d'encourager la mise en œuvre de pratiques exemplaires, cet outil collectif repose sur trois piliers fondamentaux : SAVOIR, AGIR et INNOVER.

De nombreux partenaires et experts du domaine animalier se sont rassemblés aujourd'hui, à Longueuil, pour poursuivre les échanges sur les enjeux du bien-être des animaux de compagnie. En plus de l'annonce du financement, la journée a été marquée par des conférences et des échanges sur les meilleures pratiques et les défis du secteur.

Citations :

« Le bien-être des animaux est une responsabilité collective, et votre gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts pour assurer leur protection. Avec cet investissement, nous donnons des moyens à nos partenaires pour agir concrètement sur le terrain et améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie au Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La tournée nationale de consultations que nous avons menée a mis en lumière des enjeux et des pistes de solutions concrètes. Grâce à ce financement et au déploiement de nouvelles actions, nous renforçons la collaboration avec les organismes engagés et nous soutenons des initiatives porteuses pour le bien-être animal au Québec. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville et adjointe gouvernementale en matière de bien-être animal

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) investit près d'un million de dollars chaque année dans les ententes avec les mandataires (SPA-SPCA).

L'investissement du MAPAQ dans les inspections et les interventions en bien-être animal est passé de 4,3 millions de dollars en 2022-2023 à 6,4 millions en 2024-2025.

C'est plus de 13 millions de dollars qui seront investis au cours des trois prochaines années pour le bien-être des animaux de compagnie, dont 1,2 million dans des mesures qui favoriseront le savoir, l'innovation et la synergie entre les acteurs du milieu.

