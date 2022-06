1,2 M$ supplémentaires pour la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin de permettre à la Ville de Rivière-du-Loup de tenir les Jeux du Québec d'hiver 2021, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui un soutien financier supplémentaire de 1,2 million de dollars au comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup (COFJQ).

Cette somme permettra au comité organisateur de poursuivre ses activités et de bien préparer la prochaine édition hivernale. Rappelons que la 56e Finale des Jeux du Québec devait avoir lieu initialement à l'hiver 2021. La pandémie de Covid-19 a forcé le report des compétitions à l'hiver 2022, puis finalement à l'hiver 2023 pour permettre d'assurer aux athlètes et aux bénévoles un environnement sain et sécuritaire.

Citations :

« Le parcours d'un athlète est rarement sans embûches. Heureusement, nous travaillons en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup et le comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec pour faire de cette 56e édition un événement mémorable et festif. À ce sujet, j'aimerais saluer le travail et le dévouement du comité organisateur. Je suis convaincue que notre relève sportive se souviendra longtemps de vos Jeux. Aux athlètes, je dis : gardez la flamme, gardez le cap, car vous aurez bientôt l'occasion de vous mesurer aux meilleurs athlètes de la province! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La tenue des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup sera un événement phare de l'année 2022 au Bas-Saint-Laurent. Je suis convaincue que les populations locales et régionales offriront un accueil chaleureux et énergique aux nombreux athlètes et accompagnateurs qui se déplaceront dans ce beau coin de pays pour cet important rassemblement sportif et culturel. Bonne chance à tous les participants et participantes! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier

Faits saillants :

L'aide financière supplémentaire accordée par le gouvernement du Québec permettra notamment de :

maintenir les honoraires du personnel du comité organisateur;



prolonger d'une année supplémentaire les baux de location du centre de services administratifs (Maison des jeux), des entrepôts et des équipements;



couvrir les hausses des coûts liés à l'inflation, notamment pour les services alimentaires, le transport et les agents de sécurité;



mettre à niveau les équipements informatiques utilisés par la centrale administrative;



concevoir à nouveau les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux.

