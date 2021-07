1,2 M$ pour propulser le développement économique de Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord et la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Montréal-Nord sont très heureux d'annoncer une toute nouvelle entente triennale de financement de la CDEC de 1 282 500 $. Celle-ci offrira une stabilité de revenus à la Corporation, laquelle lui permettra de remplir encore plus efficacement sa mission de dynamisation de l'entrepreneuriat ainsi que de développement commercial et territorial.

Au cours des trois dernières années, pour chaque dollar investi par l'arrondissement, la CDEC en a généré quatre qui ont permis de déployer des projets à saveur économique et sociale aux bénéfices de la communauté. Cela en fait un véritable moteur de développement pour l'arrondissement, avec plus de 120 entrepreneurs accompagnés, trois campagnes d'achat local, le soutien commercial sur quatre artères et plus de 4.5 M$ injectés dans l'économie locale.

« Après toutes ces années de collaboration fructueuse et bénéfique pour la vitalité économique du territoire, il est devenu évident pour l'arrondissement et pour la CDEC que nous étions mûrs pour une entente de financement pluriannuelle de celle-ci. Ce nouveau mode de financement stable permettra à la CDEC de mieux relever les défis économiques et de faciliter encore davantage la réalisation du Plan collectif de développement économique de Montréal-Nord 2018-2023, dont elle porte beaucoup d'actions clés », de déclarer Jean-Marc Poirier, Conseiller de l'arrondissement dans le district de Marie-Clarac et responsable des dossiers économiques au conseil.

Selon Jean-François Gosselin, directeur général de la CDEC Montréal-Nord « Cette entente positionne l'arrondissement Montréal-Nord comme un leader en développement économique local au Québec. La pandémie nous a démontré hors de tout doute l'importance d'avoir un développement économique de proximité et au service de sa communauté. Un développement économique qui favorise l'inclusion, la lutte contre la pauvreté et qui conjugue ces enjeux sociaux à la stimulation de l'activité économique.»

Pour les deux partenaires, il est certain que ce partenariat renouvelé et un financement stable apporteront des investissements supplémentaires sur le territoire de l'arrondissement et faciliteront la création d'emplois dans la communauté. « Nous adhérons tous les deux à l'importance d'améliorer le « vivre ensemble » et nous croyons que le développement économique est un des moyens importants d'y arriver. Nous croyons aussi au « faire ensemble » et c'est exactement la philosophie qui a présidé à l'élaboration de ce partenariat novateur », de conclure MM. Poirier et Gosselin.

