1 183 Québécois réussissent l'Examen final commun des CPA dans un environnement adapté aux défis de la pandémie

MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les résultats de l'Examen final commun (EFC) 2020 des comptables professionnels agréés ont été dévoilés aujourd'hui. L'Ordre des CPA du Québec est heureux de souligner la réussite de 1 183 Québécois à cet examen pancanadien qui constitue une étape déterminante vers l'obtention du titre de CPA.

« En cette année de bouleversements, des mesures extraordinaires ont été prises pour offrir aux candidats un environnement sécuritaire et garant de l'intégrité du processus d'examen. Pas moins de 475 bénévoles ont été mobilisés à l'échelle du Québec pour veiller au bon déroulement de l'EFC et accompagner les candidats installés individuellement dans des chambres d'hôtel pour l'occasion. Cette étape cruciale de leur cheminement, comme toujours chargée d'émotions et d'effervescence, s'est donc déroulée dans des conditions optimales malgré la crise sanitaire », a déclaré Geneviève Mottard, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec.

Avec le meilleur résultat dans la province, Ariane Villemure, diplômée de l'Université du Québec à Trois-Rivières, recevra la Médaille d'or pour le Québec ainsi qu'un prix de 2 500 $ de CPA Canada. Le tableau d'honneur canadien, qui regroupe les 74 candidats ayant le mieux performé au pays, compte 12 candidats du Québec. Chacun d'eux recevra une bourse de 1 500 $ de la Fondation des CPA du Québec.

Liste des candidats du Québec au tableau d'honneur canadien

Nicolas Brooks , HEC Montréal

, HEC Montréal Rémi Cayer , HEC Montréal

, HEC Montréal Rémi Colpron , Programme national

, Programme national Gabrielle Giroux , HEC Montréal

, HEC Montréal Océanne Guyon , Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval

, Faculté des sciences de l'administration de l'Université Justine Latulippe , Université de Sherbrooke

, Université de Mathieu Léveillé , HEC Montréal

, HEC Montréal Min Jung Park , Université McGill - Faculté de gestion Desautels

, Université McGill - Faculté de gestion Desautels Catherine Théberge , HEC Montréal

, HEC Montréal Xavier Therrien , Université du Québec à Trois-Rivières

, Université du Québec à Trois-Rivières Amélie Yelle, Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval

À propos de l'EFC

Le talent des candidats du Québec est soutenu par une formation de haute qualité dispensée par les partenaires universitaires et l'Ordre, ainsi que par l'accompagnement des professeurs, des mentors et des employeurs engagés dans la formation de la relève.

Étape déterminante du cheminement des candidats vers l'obtention du titre de CPA, l'EFC a eu lieu les 9, 10 et 11 septembre 2020 et s'est tenu simultanément à travers le Canada .

s'est tenu simultanément à travers le . L'EFC évalue les compétences des candidats en termes d'information financière, de stratégie et gouvernance, de comptabilité de gestion, d'audit et certification, de finance et de fiscalité.

Les candidats doivent aussi démontrer de solides compétences en leadership, en communication et travail d'équipe, ainsi qu'en éthique.

Les candidats peuvent se présenter à l'EFC après avoir terminé avec succès le Programme de formation professionnelle CPA.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

