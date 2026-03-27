MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est fière d'annoncer que YUL Aéroport international Montréal-Trudeau s'est encore positionné avantageusement au classement des « World Airport Awards » 2026 de Skytrax. Après avoir décroché les honneurs en 2021, 2023, et 2025, les employés de la communauté aéroportuaire sont cette fois-ci arrivés à la deuxième marche du podium dans la catégorie « Best Airport Staff Service » (meilleur service de la part du personnel aéroportuaire) en Amérique du Nord.

« L'année 2025 aura marqué le point de départ d'une transformation d'envergure de notre site aéroportuaire, avec de nombreux chantiers visant à façonner l'aéroport de demain. Dans ce contexte parfois exigeant pour les usagers, je suis particulièrement fier que le travail remarquable des membres de notre communauté aéroportuaire ait été reconnu. Nous avons le privilège de pouvoir compter sur une communauté engagée et passionnée, qui permet à YUL de se distinguer depuis plusieurs années par la qualité de son accueil et par l'importance accordée à l'expérience des voyageurs. Je tiens donc à exprimer ma profonde reconnaissance aux 13 000 employés qui, chaque jour, accompagnent et sont au service des passagers d'ici et d'ailleurs. Par leur engagement et leur sourire, ils contribuent au rayonnement de notre aéroport international et de notre métropole », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

Selon Skytrax, ce prix reflète la haute estime que les passagers ont pour les équipes de service à la clientèle de YUL, qui se démarquent pour leur professionnalisme, leur courtoisie et leur approche globale aussi bien dans l'aérogare qu'à travers des services d'assistance numérique de plus en plus étendus.

YUL se maintient également dans le top 10 de la catégorie globale « Best Airports » (meilleurs aéroports) en Amérique du Nord et ce, depuis plusieurs années. Précisons que seuls deux autres aéroports canadiens sont représentés dans cette catégorie. Enfin, YUL a réussi à grimper de 5 rangs par rapport à l'année dernière, avec une 46e place au grand classement des 100 meilleurs aéroports à l'échelle internationale défini grâce aux votes des voyageurs du monde entier.

Les « World Airport Awards » de Skytrax sont considérés comme une référence de qualité au sein de l'industrie aéroportuaire mondiale. Ils sont décernés dans le cadre de la plus grande enquête annuelle mondiale de satisfaction des clients des aéroports, effectuée auprès de plus de 565 aéroports et de millions de voyageurs dans le monde. L'enquête évalue l'expérience des usagers dans tous les domaines de première ligne des services et installations aéroportuaires, depuis l'enregistrement, les arrivées, l'offre commerciale, la sécurité, jusqu'au départ à la porte d'embarquement. La période de sondage s'est étendue entre août 2025 et février 2026. L'enquête et les prix sont décernés indépendamment de tout contrôle ou contribution de la part des aéroports.

Skytrax est également reconnu pour son programme « World Airport Star Rating », qui évalue les aéroports du monde entier en fonction d'un audit réalisé par des enquêteurs et d'un comité d'experts indépendants. YUL est certifié 4 étoiles depuis 2019, lui permettant de rejoindre les rangs d'autres grands aéroports dans le monde. Cette prestigieuse reconnaissance internationale a été renouvelée à la fin 2024.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal , Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]