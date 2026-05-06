« Vous voulez sortir de votre dépendance aux produits américains dans les condiments? Canada Sauce est l'option la plus locale pour vous. » English
Nouvelles fournies parCanada Sauce
06 mai, 2026, 08:00 ET
MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - Alors que les consommateurs canadiens cherchent à reprendre le contrôle de leur alimentation et à encourager des alternatives locales, Canada Sauce annonce le déploiement d'une offensive nationale ambitieuse visant à s'imposer comme la référence canadienne dans la catégorie des condiments.
Historiquement dominé par de grandes multinationales américaines, le marché canadien des condiments amorce un virage stratégique. Canada Sauce entend capitaliser sur cette transformation en offrant une alternative locale crédible, accessible et capable de rivaliser à grande échelle.
« Le consommateur canadien a changé. Il veut savoir ce qu'il mange, d'où ça vient et quel impact a son choix », affirme Simon-Pierre Murdock, fondateur et PDG de Canada Sauce.
« Notre mission est simple : offrir une option locale forte, capable de performer au même niveau que les plus grands joueurs de l'industrie. »
Une stratégie offensive pour conquérir le Canada anglais
Dans les derniers mois, Canada Sauce a accéléré son déploiement national avec :
- Plus de 400 nouveaux points de vente
- Une présence en croissance rapide dans les principales chaînes nationales
- Un objectif de 2 700 magasins à court terme, d'un océan à l'autre
Cette expansion est soutenue par un partenariat clé avec Left Coast Naturals, permettant une distribution efficace dans tout le pays.
Conçu pour l'exécution nationale
Derrière cette croissance se trouve une solide plateforme opérationnelle conçue pour évoluer :
- Deux usines de production certifiées GFSI au Québec
- Des normes de qualité alignées sur les exigences des principaux détaillants
- Capacité de production construite pour soutenir la demande nationale
Une stratégie de chaîne d'approvisionnement axée sur la minimisation des ruptures de stock
« Le marché ne manque pas d'idées - il manque d'exécution », a ajouté M. Murdock.
« Notre force réside dans notre capacité à livrer, de façon constante, n'importe où au Canada. »
Un positionnement sans compromis
Canada Sauce répond directement aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui :
- Une teneur en sucre et en sodium inférieure à celle des grandes marques
- Pas d'arômes artificiels ni de conservateurs
- Ingrédients provenant principalement du Canada
- Transparence totale dans la formulation
Redéfinir la catégorie des condiments au Canada
Pour Canada Sauce, il ne s'agit pas seulement de produits, mais aussi de refaçonner une catégorie entière en offrant une alternative locale forte capable de concurrencer les marques traditionnelles.
« Pendant trop longtemps, "local" signifiait niche », a déclaré Murdock.
« Nous sommes ici pour prouver que local peut aussi signifier leader du marché. »
À propos de la sauce Canada
Canada Sauce est une entreprise alimentaire canadienne spécialisée dans les condiments propres, notamment le ketchup, la moutarde, la relish et la mayonnaise.
Sa mission est de construire une marque nationale emblématique en combinant des ingrédients de haute qualité, une production locale et une exécution de premier ordre.
SOURCE Canada Sauce
Pour toute question ou information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec Simon-Pierre Murdock par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au (418) 817-0270.
Partager cet article