MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - Alors que les consommateurs canadiens cherchent à reprendre le contrôle de leur alimentation et à encourager des alternatives locales, Canada Sauce annonce le déploiement d'une offensive nationale ambitieuse visant à s'imposer comme la référence canadienne dans la catégorie des condiments.

Produits Canada Sauce (Groupe CNW/Canada Sauce)

Historiquement dominé par de grandes multinationales américaines, le marché canadien des condiments amorce un virage stratégique. Canada Sauce entend capitaliser sur cette transformation en offrant une alternative locale crédible, accessible et capable de rivaliser à grande échelle.

« Le consommateur canadien a changé. Il veut savoir ce qu'il mange, d'où ça vient et quel impact a son choix », affirme Simon-Pierre Murdock, fondateur et PDG de Canada Sauce.

« Notre mission est simple : offrir une option locale forte, capable de performer au même niveau que les plus grands joueurs de l'industrie. »

Une stratégie offensive pour conquérir le Canada anglais

Dans les derniers mois, Canada Sauce a accéléré son déploiement national avec :

Plus de 400 nouveaux points de vente

Une présence en croissance rapide dans les principales chaînes nationales

Un objectif de 2 700 magasins à court terme, d'un océan à l'autre

Cette expansion est soutenue par un partenariat clé avec Left Coast Naturals, permettant une distribution efficace dans tout le pays.

Conçu pour l'exécution nationale

Derrière cette croissance se trouve une solide plateforme opérationnelle conçue pour évoluer :

Deux usines de production certifiées GFSI au Québec

Des normes de qualité alignées sur les exigences des principaux détaillants

Capacité de production construite pour soutenir la demande nationale

Une stratégie de chaîne d'approvisionnement axée sur la minimisation des ruptures de stock

« Le marché ne manque pas d'idées - il manque d'exécution », a ajouté M. Murdock.

« Notre force réside dans notre capacité à livrer, de façon constante, n'importe où au Canada. »

Un positionnement sans compromis

Canada Sauce répond directement aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui :

Une teneur en sucre et en sodium inférieure à celle des grandes marques

Pas d'arômes artificiels ni de conservateurs

Ingrédients provenant principalement du Canada

Transparence totale dans la formulation

Redéfinir la catégorie des condiments au Canada

Pour Canada Sauce, il ne s'agit pas seulement de produits, mais aussi de refaçonner une catégorie entière en offrant une alternative locale forte capable de concurrencer les marques traditionnelles.

« Pendant trop longtemps, "local" signifiait niche », a déclaré Murdock.

« Nous sommes ici pour prouver que local peut aussi signifier leader du marché. »

À propos de la sauce Canada

Canada Sauce est une entreprise alimentaire canadienne spécialisée dans les condiments propres, notamment le ketchup, la moutarde, la relish et la mayonnaise.

Sa mission est de construire une marque nationale emblématique en combinant des ingrédients de haute qualité, une production locale et une exécution de premier ordre.

SOURCE Canada Sauce

Pour toute question ou information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec Simon-Pierre Murdock par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au (418) 817-0270.