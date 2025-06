UNE TRÈS BONNE NOUVELLE POUR LES CONSOMMATEURS ET CONSOMMATRICES - LES PRODUITS DE CANADA SAUCE DE RETOUR SUR LES TABLETTES

SAGUENAY, QC, le 4 juin 2025 /CNW/ - À l'heure où les consommatrices et les consommateurs souhaitent acheter des produits majoritairement canadiens à l'épicerie, les condiments de la célèbre marque Canada Sauce sont de retour progressivement sur les tablettes des épiceries, dont les magasins Costco au Québec et en Europe. Les Québécois et les Québécoises retrouveront le ketchup, la moutarde et la relish dont ils raffolent partout au Québec durant la période estivale, et ils peuvent déjà se les procurer en ligne ou sur les plateformes de réseaux sociaux.

Le siège social de l'entreprise demeure à Saguenay, mais les condiments sont produits désormais en dehors de la région dans le but de limiter les coûts de transport. « La qualité exceptionnelle qui a fait la renommée de nos produits demeure la même grâce à des ingrédients canadiens naturels et biologiques auxquels nous n'ajoutons aucun agent de conservation, ni aucun colorant, ni aucune saveur artificielle, et qui affichent les plus bas taux de sucre et de sodium au Canada », de préciser le président-directeur général de l'entreprise, Simon-Pierre Murdock.

« Je suis très heureux et très fier de proposer de nouveau aux consommatrices et aux consommateurs une alternative de premier choix aux marques américaines, soit des condiments de première qualité, majoritairement canadiens, et ce, juste à temps pour la saison du BBQ. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement les employés, les partenaires, les fournisseurs et les clients pour leur confiance et leur appui », a-t-il ajouté.

Fiche d'information

Tous les condiments Canada Sauce sont fabriqués avec des ingrédients naturels et biologiques majoritairement canadiens. Ils ne contiennent aucun agent de conservation, ni arôme ou colorant artificiel. À l'heure actuelle, ils affichent les plus bas taux de sucre et de sodium au Canada.

Moutarde Ketchup Relish Vinaigre

Eau

Farine de moutarde

Sel

Épices

Sucre de canne biologique

Poudre d'ail Pâte de tomate

Eau

Vinaigre

Sucres (sucre de canne biologique, sirop d'érable)

Sel

Poudre d'oignon

Poudre d'ail Concombre

Sucre de canne biologique

Oignon

Vinaigre

Eau

Épices

Sel

Gomme de Xanthane

(agent texturant)

