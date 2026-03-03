MONTRÉAL, le 3 mars 2026 /CNW/ - L'entreprise québécoise Canada Sauce, reconnue pour ses condiments de qualité supérieure, est heureuse et fière de la signature d'un contrat majeur avec un acteur de premier plan du secteur de la distribution alimentaire au Canada. Grâce à son réseau en pleine expansion, Left Coast Naturals rend ses produits accessibles à une clientèle nationale tout en conservant son engagement envers la qualité et l'innovation.

Forte de ce partenariat stimulant, Canada Sauce élargit désormais sa présence à la grandeur du pays avec une distribution nationale robuste. Elle déploie ainsi toutes les ressources et stratégies nécessaires pour soutenir une croissance stable et durable à l'échelle nationale, tout en maintenant son engagement indéfectible envers la qualité distinctive et l'authenticité de ses produits qui sont en demande croissante en Ontario et dans l'Ouest canadien.

Les deux partenaires ont participé à un événement majeur de l'Association canadienne des aliments de santé [CHFA / NOW 2026 (Canadian Health Food Association / Natural Organic Wellness)] qui s'est tenu à Vancouver et qui a réuni plus de 900 exposants et plus de 3 000 participants du secteur des produits de grande consommation naturels, biologiques et de bien-être. Plusieurs détaillants ont d'ailleurs profité de l'occasion pour confirmer l'entrée des condiments de Canada Sauce dans leurs magasins.

Reconnue pour son leadership, son dynamisme et sa capacité à connecter des marques innovantes avec des détaillants de premier plan, l'entreprise Left Coast Naturals permet à Canada Sauce de bénéficier d'une vaste et solide expertise en logistique et en marketing afin d'assurer une présence optimale de ses condiments de très haute qualité sur les étagères et en ligne dans un réseau étendu de détaillants et de points de vente en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

Citations

« Ce partenariat avec un acteur majeur et incontournable de la distribution alimentaire marque une nouvelle étape décisive et déterminante pour Canada Sauce qui acquiert une dimension pancanadienne avec cette entente stratégique. Tout comme les consommatrices et les consommateurs du Québec, celles et ceux du Canada exigent des produits authentiques, fabriqués ici avec des ingrédients naturels et majoritairement canadiens. Canada Sauce est maintenant en mesure de répondre à cette demande d'un océan à l'autre. Et nous en sommes très fiers. » - Simon-Pierre Murdock, président-directeur général de Canada Sauce

« Chez Left Coast Naturals, nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous associer à Canada Sauce pour proposer des condiments fabriqués au Canada sur les étagères des épiceries de l'Ouest canadien. Les marques alimentaires réellement produites par la marque elle-même au Canada deviennent de plus en plus rares, et nous sommes donc ravis de pouvoir offrir ces délicieux condiments aux consommateurs à travers le pays, en leur proposant un produit de qualité, fabriqué et détenu par des Canadiens, pour leur garde-manger. » - Ian Walker, président and cofondateur de Left Coast Naturals

À propos de Canada Sauce

Canada Sauce est une entreprise canadienne spécialisée dans la création de condiments artisanaux (moutarde, relish, ketchup, mayonnaise) élaborés et fabriqués avec des ingrédients locaux de haute qualité. Chacun des produits est soigneusement conçu pour offrir des saveurs uniques et authentiques qui reflètent le goût et le savoir-faire canadien, tout en rehaussant les plats du quotidien ou les moments de partage. L'entreprise met un point d'honneur à produire et à commercialiser ses produits ici et à soutenir l'économie canadienne.

À propos de Left Coast Naturals

Basé en Colombie-Britannique, Left Coast Naturals est un distributeur alimentaire majeur et en pleine croissance qui se spécialise dans la mise en marché et la distribution de marques alimentaires innovantes à travers le Canada. Reconnue pour son expertise en logistique, en marketing et en placement en rayon, l'entreprise aide les marques à maximiser leur visibilité auprès des détaillants et des consommateurs. Left Coast Naturals se distingue par son engagement à promouvoir des produits locaux de qualité et à faciliter l'expansion des marques sur de nouveaux marchés.

www.canadasauce.ca

Pour plus d'informations Simon-Pierre Murdock, PDG, Canada Sauce, Courriel : [email protected]