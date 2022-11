« Une transition propulsée par nos ressources » - Un 43e rendez-vous pour l'événement Québec Mines + Énergie, du 21 au 24 novembre 2022

QUÉBEC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Après deux années d'activités virtuelles, c'est sur le thème « Une transition propulsée par nos ressources » que se déroulera la 43e édition de Québec Mines + Énergie, du 21 au 24 novembre 2022, au Centre des congrès de Québec. Pour l'occasion, plus de 200 experts des secteurs minier et énergétique s'exprimeront devant les congressistes. Ce sera également le retour du salon d'exposition, regroupant plus de 100 exposants, ainsi que des rencontres de réseautage.

Cette année, les conférences et les formations porteront notamment sur les minéraux critiques et stratégiques, l'acquisition de connaissances géoscientifiques, l'automatisation des opérations, la responsabilité sociale des entreprises, les bioénergies et l'hydrogène, la gestion de l'énergie pour améliorer la compétitivité des entreprises, les initiatives locales pour encourager la production d'électricité renouvelable ainsi que la transition énergétique dans le secteur des transports et dans les bâtiments. Le volet Découverte revient également en force afin d'initier les jeunes à l'importance des ressources minérales et énergétiques dans leur quotidien. Ils apprendront aussi comment, sur le plan tant individuel que collectif, la transition écologique implique de repenser leurs habitudes, leurs comportements et leurs façons de faire.

Rappelons que la riche histoire minière du Québec lui a permis de développer une expertise le situant à l'avant-garde des tendances et résolument tourné vers l'avenir. Le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 en témoigne bien. Avec son potentiel minéral prometteur et diversifié, des expertises reconnues mondialement, des incitatifs fiscaux, ses investissements importants en innovation, des énergies renouvelables compétitives ainsi que des standards sociaux et environnementaux élevés, le Québec jouit d'un environnement d'affaires bien établi pour allier transition énergétique et développement économique. Comme l'illustre le thème 2022 du congrès, le Québec est ainsi en excellente position pour utiliser l'énergie renouvelable et ses ressources minières afin de créer de la richesse collective et de décarboner notre économie.

Citations :

« Je suis heureuse de lancer la 43e édition de ce rendez-vous incontournable. Cet événement constitue pour les participants une occasion de mettre à jour leurs connaissances scientifiques, mais aussi d'échanger avec divers intervenants qui ont à cœur le développement harmonieux et responsable du Québec. Plus que jamais, de nouveaux défis mondiaux surgissent, mais de nouvelles possibilités prometteuses se dessinent également pour mettre en valeur plus efficacement et durablement nos ressources stratégiques au bénéfice des Québécoises et des Québécois. Saisissons ensemble ces occasions d'innover. Bon congrès! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Québec possède tous les atouts pour jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique à l'échelle mondiale. C'est en produisant de l'énergie renouvelable de façon efficace qu'on va créer de la richesse collective et atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les rendez-vous comme Québec Mines + Énergie sont très importants; ils offrent l'occasion aux experts de domaines variés de mettre en commun leurs connaissances afin de multiplier les possibilités de faire avancer la transition énergétique du Québec. L'environnement est un enjeu collectif, et vos efforts sont salués; toutefois, il ne faut pas lâcher! Plusieurs minéraux sont indispensables pour soutenir la transition énergétique et technologique du Québec. En continuant de nous enrichir et de nous éduquer, nous pourrons poursuivre nos efforts vers une transition énergétique en plus de faire évoluer les initiatives. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

