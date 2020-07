« Une bonne nouvelle pour les producteurs de serres et pour l'économie du Québec », selon le CPQ

MONTRÉAL, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui concernant les tarifs d'électricité avantageux pour les producteurs en serre. C'est une bonne nouvelle qui aura des impacts positifs partout au Québec.

« En élargissant l'accès à son programme de tarifs préférentiels pour les producteurs de serres, ces derniers pourront choisir une énergie propre, abordable, abondante et produite chez nous. C'est également une initiative qui a le potentiel de dynamiser l'économie de nos régions, stimuler l'innovation, augmenter notre autonomie alimentaire, encourager l'achat local sans oublier les impacts positifs pour l'environnement. Alors que nous vivons une période d'incertitude et de grands défis économiques, cette nouvelle nous apporte une bonne dose d'air frais », affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Pour terminer, le CPQ tient à souligner qu'il est important de continuer de miser sur l'utilisation de l'électricité comme source d'énergie propre et comme facteur favorable à la compétitivité de nos entreprises, à l'attraction d'investissements ainsi qu'au développement économique du Québec.

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

