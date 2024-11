« UNE BONNE DOSE D'AVENIR » - Une campagne d'envergure pour valoriser les métiers de la pharmacie

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Face à une pénurie criante de main-d'œuvre dans le secteur de la pharmacie, les principaux acteurs du milieu unissent leurs forces pour lancer la campagne « Une bonne dose d'avenir », une initiative ambitieuse visant à promouvoir les carrières de technicien(ne) en pharmacie et d'assistant(e) technique en pharmacie.

Alors que de nombreuses places dans les programmes de formation professionnelle et collégiale demeurent non comblées, cette campagne arrive à point nommé pour répondre à un défi majeur du secteur de la santé. La situation actuelle est préoccupante et nécessite une action concertée, selon les partenaires de l'initiative.

Une campagne multiplateforme

La campagne « Une bonne dose d'avenir » se déploie depuis le 11 novembre 2024 sur différentes plateformes médiatiques pour rejoindre efficacement les candidats potentiels. Un site Web informatif (www.bonnedosedavenir.ca) a été mis en place pour présenter en détails ces métiers essentiels, humains et proches des gens, et les débouchés et perspectives qu'ils offrent.

La pharmacie évolue, les rôles aussi!

Les carrières en pharmacie, c'est pas mal plus que de compter des pilules! Les assistant(e)s techniques et les technicien(ne)s en pharmacie en font maintenant beaucoup plus qu'avant, alors que les pharmaciens et pharmaciennes se concentrent aujourd'hui davantage sur leur rôle clinique.

À titre d'exemple, un assistant technique en pharmacie communautaire (de quartier) aura comme mandat d'accueillir les patients, de procéder à la vaccination, de réaliser certains tests et de prévoir l'approvisionnement en médicaments. En établissement de santé, il préparera des traitements injectables dans un environnement stérile ou collaborera avec le personnel infirmier en préparant des feuilles d'administration des médicaments.

Par ailleurs, une technicienne en établissement de santé peut vérifier la saisie des ordonnances, recueillir de l'information auprès des patients hospitalisés, rédiger des procédures et superviser le travail technique. En pharmacie communautaire, elle mettra à jour les formulaires d'informations sur les patient(e)s, formera le personnel à l'accueil ou au téléphone et évaluera la qualité du service à la clientèle.

Les carrières en pharmacie offrent des perspectives d'emploi stables et prometteuses, des possibilités d'évolution professionnelle, un rôle clé dans le système de santé et une contribution directe au bien-être des patients.

Un effort collectif

Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, l'Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec, l'Association québécoise des assistant(e)s et technicien(ne)s en pharmacie et l'Association des bannières et chaînes de pharmacies du Québec. Elle démontre une mobilisation sans précédent du secteur pour assurer sa pérennité et son développement.

