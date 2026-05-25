MONTRÉAL, le 25 mai 2026 /CNW/ - Shawn Batten, de la Montérégie, a reçu la semaine dernière un appel qui ferait rêver bien des gens! Loto-Québec a communiqué avec lui pour lui annoncer qu'il avait remporté 12 500 000 $ au tirage du Lotto Max du 19 mai. Comme il s'était procuré son billet sur l'application Loto-Québec, il a pu confirmer l'information rapidement en consultant son compte en ligne. Celui qui se retrouve souvent près d'une piste de karting a reçu son lot au Casino de Montréal, où lui et sa famille ont pu admirer une voiture du pilote automobile Michael Schumacher.

Shawn Batten a gagné 12 500 000 $ au Lotto Max (Groupe CNW/Loto-Québec) Shawn Batten a gagné 12 500 000 $ au Lotto Max (Groupe CNW/Loto-Québec) Shawn Batten a gagné 12 500 000 $ au Lotto Max (Groupe CNW/Loto-Québec)

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« Il s'agit de notre 40e lot de 1 000 000 $ ou plus depuis le début de l'année, c'est donc une quarantaine de familles d'ici qui profitent des retombées de la loterie. C'est l'une des nombreuses façons qui permet à Loto-Québec de contribuer à la collectivité », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Faits saillants

Le matin du 20 mai, Shawn Batten a reçu un appel tout à fait inattendu : on lui annonçait que le billet du Lotto Max qu'il avait acheté sur l'application mobile Loto-Québec était gagnant et qu'il remportait 12 500 000 $. « Tu viens de faire ma journée! », a-t-il spontanément répliqué à l'employée qui venait de l'informer de son gain.

À la demande de Loto-Québec, il a consulté son compte en ligne pour confirmer la somme gagnée. Par la suite, il a téléphoné à sa conjointe, qui croyait qu'il lui faisait une blague! « Je suis en réunion, toute l'équipe t'entend… ce n'est pas une blague que tu me fais, là? », lui a-t-elle répondu.

Grâce au montant remporté, l'entrepreneur en informatique compte continuer à travailler tout en s'offrant davantage de temps pour s'adonner à ses passions. « C'est sûr qu'il va y avoir des voyages. Grâce à ma fille, j'ai découvert la photographie, alors je pense pouvoir m'y consacrer plus souvent… et peut-être acheter un chalet aussi. »

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2025, la Société a remis plus de 1,7 milliard de dollars en lots et fait 105 millionnaires à travers le Québec. Elle a notamment versé près de 20 rentes à vie, un record! Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec