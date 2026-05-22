INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le gagnant du lot de 12 500 000 $ au Lotto Max English

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Loto-Québec

22 mai, 2026, 09:23 ET

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à rencontrer le nouveau millionnaire qui a gagné 12 500 000 $ au tirage du Lotto Max du 19 mai. Il remporte le 40e lot de 1 M$ ou plus depuis le début de l'année.

L'événement aura lieu le lundi 25 mai à 13 h 30 au Casino de Montréal, situé au 1, avenue du Casino, à Montréal. 

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Aide-mémoire

Quoi :

Rencontre avec le gagnant qui a remporté 12 500 000 $


Quand :

Lundi 25 mai à 13 h 30


Où :

Casino de Montréal

1, avenue du Casino

Montréal


RSVP :

[email protected]

Source et renseignements :

Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

[email protected]

SOURCE Loto-Québec

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