Nouvelles fournies parLoto-Québec
22 mai, 2026, 09:23 ET
MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à rencontrer le nouveau millionnaire qui a gagné 12 500 000 $ au tirage du Lotto Max du 19 mai. Il remporte le 40e lot de 1 M$ ou plus depuis le début de l'année.
L'événement aura lieu le lundi 25 mai à 13 h 30 au Casino de Montréal, situé au 1, avenue du Casino, à Montréal.
Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].
Aide-mémoire
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Quoi :
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Rencontre avec le gagnant qui a remporté 12 500 000 $
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Quand :
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Lundi 25 mai à 13 h 30
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Où :
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Casino de Montréal
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1, avenue du Casino
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Montréal
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RSVP :
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Source et renseignements :
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Renaud Dugas
Porte-parole et directeur des relations médias
Loto-Québec
SOURCE Loto-Québec
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