MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à rencontrer le nouveau millionnaire qui a gagné 12 500 000 $ au tirage du Lotto Max du 19 mai. Il remporte le 40e lot de 1 M$ ou plus depuis le début de l'année.

L'événement aura lieu le lundi 25 mai à 13 h 30 au Casino de Montréal, situé au 1, avenue du Casino, à Montréal.

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Aide-mémoire

Quoi : Rencontre avec le gagnant qui a remporté 12 500 000 $



Quand : Lundi 25 mai à 13 h 30



Où : Casino de Montréal

1, avenue du Casino

Montréal



RSVP : [email protected]

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec