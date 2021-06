« Tu n'es pas seul. »

Transformer l'accès aux services numériques de santé mentale pour les jeunes : lancement de la Communauté Jeunesse à Jeunesse, J'écoute

TORONTO, le 30 juin 2021 /CNW/ - Tous les jours, des jeunes qui ont l'impression d'être les seuls à vivre certaines difficultés se confient à Jeunesse, J'écoute. Beaucoup d'entre eux se sentent laissés à eux-mêmes avec leurs problèmes, qu'ils soient petits ou gros. Une nouvelle communauté virtuelle avec modérateurs créée par les jeunes pour les jeunes est maintenant là pour eux. La Communauté Jeunesse à Jeunesse, J'écoute est un forum de soutien bilingue sur la santé mentale offert partout au Canada. Cette communauté se veut un endroit où les jeunes pourront, de façon anonyme, partager leurs expériences, poser des questions et écrire à d'autres jeunes en quête de soutien, dans le but de tisser des liens, d'obtenir et d'offrir du réconfort et de s'encourager mutuellement.

Jeunesse, J'écoute a créé cette plateforme en collaborant avec des centaines de jeunes âgés de 16 à 26 ans provenant des quatre coins du pays. Grâce à leur collaboration à chaque étape, les jeunes peuvent maintenant trouver du soutien en ayant accès aux expériences vécues et partagées par d'autres jeunes de la « communauté ».

« Utiliser le service Communauté Jeunesse à Jeunesse, J'écoute m'a fait comprendre que nous poursuivons tous le même combat et que nous ne sommes jamais seuls. C'est rassurant d'entendre d'autres personnes parler d'expériences semblables aux miennes, et je peux constater à quel point mes propres difficultés sont réelles et compréhensibles. » -- Jeune utilisateur de la plateforme Communauté Jeunesse à Jeunesse, J'écoute.

Le projet pilote ainsi que le lancement de la Communauté Jeunesse à Jeunesse, J'écoute n'auraient pas été possibles sans l'appui de notre catalyseur d'innovation, Inforoute Santé du Canada (Inforoute).

« La pandémie de COVID-19 a souligné le besoin d'une plus vaste gamme de soutiens numériques et virtuels en santé mentale pour satisfaire les besoins de tous les Canadiens, mais surtout ceux des jeunes. Nous sommes très fiers d'appuyer cette initiative importante, » dit Michael Green, Président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada. « La plateforme communautaire va également compléter d'autres services innovants que nous avons soutenus et mis de l'avant, comme Crisis Text Line propulsé par Jeunesse, J'écoute. »

Jeunesse, J'écoute est présent pour les jeunes de toutes les provinces et de tous les territoires. Étant le seul service numérique de santé mentale bilingue national disponible 24/7 au Canada, Jeunesse, J'écoute est bien placé pour savoir que pour de nombreux jeunes, chercher de l'aide en santé mentale n'est pas facile. La Communauté Jeunesse à Jeunesse, J'écoute est une alternative permettant aux jeunes d'obtenir du soutien à leur rythme, auprès d'autres jeunes qui comprennent ce qu'ils vivent.

« Nous parlons à des jeunes tous les jours, nous avons donc une compréhension profonde et réelle des défis et expériences auxquels ils font face. Notre travail est de continuer à innover pour rejoindre les jeunes, afin de répondre à leurs besoins et leur offrir un soutien sans jugement, » explique Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « La Communauté Jeunesse à Jeunesse, J'écoute permet aux jeunes de communiquer directement avec des pairs dans un endroit sécuritaire et de discuter de leurs préoccupations. Les sujets peuvent être variés, et comprendre l'école, le racisme, les amis, la religion, les traumatismes, la discrimination, l'espoir et plus. Si un sujet est important pour un jeune, il sera probablement important pour de nombreux autres jeunes au pays. »

Jeunesse, J'écoute met beaucoup l'accent sur la sécurité, une de ses priorités. La Communauté Jeunesse à Jeunesse, J'écoute est modérée par du personnel de nos services cliniques qui passe en revue tous les messages avant leur publication afin d'assurer que la communauté demeure un environnement sécuritaire et sans jugement. Les participants ont accès aux lignes directrices de la communauté, et la plateforme applique la tolérance zéro en ce qui concerne l'abus ou le harcèlement.

En 2020, Jeunesse, J'écoute a offert du soutien mental dans le cadre de 4,6 millions d'échanges avec des jeunes de partout au Canada par téléphone, textos, clavardage en direct et à travers ses ressources autogérées. Comparativement aux 1,9 million d'échanges en 2019, cette augmentation souligne les conséquences de la COVID-19 et l'importance d'optimiser l'accès aux ressources et de constamment innover pour répondre aux besoins des jeunes, peu importe où ils en sont dans leur cheminement vers une meilleure santé mentale.

Les initiatives novatrices de Jeunesse, J'écoute sont rendues possibles grâce à de généreux supporteurs et investisseurs qui ont à cœur les services de santé mentale en ligne. Merci à Inforoute Santé du Canada de soutenir cette importante initiative, qui vient appuyer l'écosystème des services et des aides numériques en matière de santé mentale.

Merci aussi aux autres contributeurs qui appuient le lancement national de cette communauté virtuelle, y compris le Co-operators, la Graham Burton Foundation, la Mental Health Foundation of Nova Scotia, Centraide de Terre-Neuve-et-Labrador et la Fondation Jacques et Michel Auger.

Pour plus d'informations ou pour explorer la Communauté Jeunesse à Jeunesse, J'écoute, veuillez consulter le site jeunessejecoute.ca .

À PROPOS DE JEUNESSE, J'ÉCOUTE

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en plus à propos de nous sur le site de Jeunesse, J'écoute.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Twitter : @JeunesseJécoute

Facebook : @JeunesseJécoute

Instagram : @JeunesseJécoute

Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques, car nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au www.infoway-inforoute.ca/fr .

