Le Navigation Technology Program, surnommé Kip, a été rendu possible grâce à un don à Jeunesse, J'écoute de la part de la Patrick and Barbara Keenan Foundation. Le lancement de Kip favorisera et facilitera davantage les comportements d'appel à l'aide, particulièrement chez ceux qui cherchent du soutien mais ne sont pas prêts à échanger avec un intervenant clinique professionnel ou un Répondant aux crises.

« Alors que plus de jeunes recherchent de l'aide numérique en santé mentale, le Navigation Technology Program soutenu par la Patrick and Barbara Keenan Foundation, augmentera la disponibilité et l'efficacité des services, les mettant à la portée des jeunes lorsqu'ils en ont le plus besoin » dit Christina Sharma, fille de Patrick et Barbara. « Nous sommes enchantés de nous associer à Jeunesse, J'écoute et nous partageons un but commun, soit d'offrir aux jeunes la meilleure expérience numérique possible. »

L'ajout de la technologie d'assistance virtuelle au portail d'accès (site Web) de Jeunesse, J'écoute améliorera l'expérience des jeunes utilisateurs à la recherche d'une ressource qui correspond le mieux à leurs besoins à tout moment.

Jeunesse, J'écoute s'adresse aux jeunes tous les jours, dans chaque province et territoire. En tant qu'unique service virtuel de santé mentale pancanadien, accessible 24 heures sur 24 et offert en français et en anglais, Jeunesse, J'écoute comprend que pour certains jeunes, il n'est pas facile de chercher de l'aide en matière de santé mentale, ni même de s'y retrouver. Kip aidera les jeunes à explorer et à trouver du soutien à travers le portail d'accès, à leur propre rythme et sans obstacle.

« Le portail d'accès de Jeunesse, J'écoute contient de nombreuses ressources, outils autogérés, articles et contenus pertinents, tous créés par les équipes cliniques de Jeunesse, J'écoute. Kip aidera tout le monde - les parents, les enseignants, les soignants, et toute personne en recherche de ressources en santé mentale - à naviguer dans ce qui peut être un processus intimidant et décourageant pour demander de l'aide », explique Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Grâce à la grande générosité de la Patrick and Barbara Keenan Foundation, les jeunes disposent d'un outil de navigation, Kip - qui leur donne un coup de pouce dans leur cheminement à travers le portail clinique de confiance de Jeunesse, J'écoute, ayant fait ses preuves pour améliorer leur santé mentale et leur bien-être. »

L'assistant virtuel, offert en français et en anglais, vise à mieux combler les besoins des jeunes. Il fait partie de l'approche étape par étape (Stepped Care Model) de Jeunesse, J'écoute, dans le cadre duquel les jeunes peuvent s'intéresser à du contenu cliniquement approuvé, selon leurs propres conditions et la méthode de leur choix.

En 2020, Jeunesse, J'écoute a eu plus de 4,5 millions de contacts avec des jeunes d'un bout à l'autre du pays, par téléphone, texto et clavardage en ligne, ainsi qu'avec les ressources autogérées sur notre site Web. En comparant ces chiffres avec les 1,9 million de contacts en 2019, cette augmentation souligne l'impact de la pandémie de COVID-19 et l'importance de maximiser l'accès aux ressources et de constamment innover pour répondre aux besoins des jeunes, peu importe où ils en sont dans leur cheminement pour une meilleure santé mentale.

Nous remercions tout particulièrement Inforoute Santé du Canada, qui est à la fois un partenaire fondateur de la Navigation Technology Program propulsé par la Fondation Patrick et Barbara Keenan et un important soutien aux capacités d'innovation de Jeunesse, J'écoute, notamment en tant que partenaire fondateur Crisis Text Line propulsé par Jeunesse, J'écoute et du Centre de données de Jeunesse, J'écoute. Jeunesse, J'écoute est également reconnaissant envers de nombreux donateurs généreux de partout pays, à travers son programme de dons annuels et envers la Werklund Foundation. Grâce à l'incroyable soutien de nos donateurs, Kip aidera les jeunes du Canada à traverser les périodes les plus difficiles.

Pour plus d'informations ou pour échanger avec l'assistant virtuel, visitez le jeunessejecoute.ca.

À PROPOS DE JEUNESSE, J'ÉCOUTE

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale virtuel qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour. En tant qu'experts nationaux en soins numériques, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où toutes les personnes au Canada pourront obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, partenaires fondateurs, partenaires du secteur privé, ainsi que des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en plus à propos de nous sur le site de Jeunesse, J'écoute ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Twitter : @JeunesseJécoute

Facebook : @JeunesseJécoute

Instagram : @JeunesseJécoute

À PROPOS DE LA PATRICK AND BARBARA KEENAN FONDATION

La Patrick and Barbara Keenan Foundation soutient de nombreuses causes honorables. Son appui envers la technologie d'assistance virtuelle de Jeunesse, J'écoute se fait dans le cadre d'un engagement continu pour améliorer les soins en santé mentale pour les jeunes.

À PROPOS D'INFOROUTE SANTÉ DU CANADA

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer le développement, l'adoption et l'utilisation efficace de la santé numérique. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral.

À PROPOS DE LA WERKLUND FONDATION

La Werklund Foundation fait la promotion de la mission philanthropique de la famille Werklund : transformer les communautés et inspirer les jeunes afin qu'ils atteignent leur plein potentiel. La Werklund Foundation s'associe à des organismes dont la mission est similaire afin d'avoir le plus gros impact possible sur la plus importante richesse de nos communautés, c'est-à-dire la prochaine génération.

