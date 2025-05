QINGDAO, Chine, 11 mai 2025 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'appareils électroniques grand public et d'appareils électroménagers, a lancé une nouvelle campagne sur le thème « Own the Moment », qui illustre comment des expériences partagées comme la très attendue Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sont des occasions qui peuvent nous rassembler et décupler notre joie de vivre. Hisense est un partenaire officiel de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™ et sa campagne « Own the Moment », qui encourage à saisir l'instant présent, s'inscrit non seulement dans l'engagement de Hisense envers l'innovation et la technologie, mais épouse également l'esprit des champions alors qu'elle construit une entreprise de classe mondiale.

Campagne « Own the Moment » de Hisense

Hisense célèbre depuis longtemps le « beau jeu ». En plus d'être un partenaire officiel de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense a été un commanditaire mondial de deux Coupes du monde de la FIFA™ et un partenaire de trois Championnats européens de l'UEFA. La collaboration avec la FIFA souligne l'engagement de Hisense à fournir des technologies et des appareils électroménagers pionniers qui peuvent améliorer la vie quotidienne.

La campagne « Own the Moment » souligne comment les produits et technologies de pointe et novateurs de Hisense améliorent les moments spéciaux pour les amateurs du monde entier.

Les amateurs peuvent ressentir tout l'enthousiasme sur le terrain et l'énergie du stade dans le confort de leur salon grâce au téléviseur U7 de 100 po de Hisense et au projecteur Hisense C2 Ultra. Les couleurs à la fois riches et ultradouces et la performance audiovisuelle profondément immersive du téléviseur U7 de 100 po de Hisense, les couleurs vives et les détails tranchants du projecteur C2 Ultra donnent vie à l'action du tournoi. C'est comme si vous étiez assis dans le meilleur siège du stade.

Les amateurs de sport assoiffés adoreront le réfrigérateur de la série intelligente PureFlat, qui comprend un distributeur pratique de glace et d'eau. Et il peut contenir de nombreuses collations pour nourrir les amis et la famille qui se rassemblent pour regarder jouer leurs équipes préférées. Le climatiseur de la série Uni de Hisense permet aux utilisateurs de rester au frais, concentrés sur le jeu, car ses systèmes de contrôle Smart Eye et TMS règlent automatiquement la température, l'humidité, la vitesse du flux d'air et la direction en fonction des mouvements des occupants.

Hisense vise à aider les amateurs à « saisir l'instant » et à profiter de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™, alors qu'elle fait croître sa marque parmi les amateurs du sport le plus populaire au monde.

Pour saisir l'instant ensemble, cliquez ici : https://youtu.be/xkFiT7zB6ow?si=Eu_cw6f4aNxXCalM

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau des livraisons totales de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2024). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2684339/Hisense__Own_Moment__Campaign.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=xkFiT7zB6ow

SOURCE Hisense

Personne-ressource : Izzie, [email protected]