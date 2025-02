« Rire de bon cœur! 2 » : le spectacle-bénéfice des Auberges du cœur revient pour une deuxième édition

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) est fier d'annoncer la deuxième édition de son événement phare : le spectacle « Rire de bon cœur! 2 », une soirée d'humour dont les fonds recueillis iront directement aux Auberges du cœur.

Cette soirée d'humour sera animée par le porte-parole des Auberges du cœur, Richardson Zéphir, le 6 février 2025 dès 20h00 au théâtre Hector-Charland à l'Assomption. Il recevra sur scène des humoristes de renom : Martin Petit, Erich Preach, Mégan Brouillard, Stéphane Fallu et Laurent Paquin.

Comme lors de la première édition, l'entièreté des sommes recueillies ira directement aux Auberges du cœur, sans frais de gestion de la part du RACQ. Ces fonds permettent souvent aux Auberges d'organiser une activité ou une sortie avec les jeunes qui, autrement, n'auraient pas les moyens de se l'offrir. Les Auberges du cœur, ce sont 32 membres qui opèrent 34 maisons d'hébergement jeunesse communautaires à travers la province pour des jeunes de 12 à 35 ans vivant des difficultés ou en situation d'itinérance. Depuis plus de 50 ans, ces maisons ont accueilli et accompagné plus de 150 000 jeunes, leur offrant un milieu de vie, un espace de développement de l'autonomie et une chance de prendre leur envol.

Renseignements et Billetterie

Les billets pour le spectacle « Rire de bon cœur! 2 » sont disponibles dès maintenant. Pour réserver votre place et participer à cette soirée exceptionnelle, rendez-vous sur :

https://hector-charland.tuxedobillet.com/main/rire-de-bon-coeur-2

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés et/ou en situation d'itinérance. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 4 500 jeunes âgé•e•s entre 12 et 35 ans. Elles doivent refuser plus de 6 000 demandes d'hébergement, généralement faute de places. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre plus de 780 places : 416 en maison d'hébergement et 364 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux. C'est aussi près de 500 travailleur•euse•s et 450 bénévoles qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.

Pour en savoir plus, visitez www.aubergesducoeur.org

SOURCE Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Renseignements : Lucille Oundjian, Directrice des communications, 514 523-8559, poste 208, [email protected]