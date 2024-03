« Restructuration sauvage » à la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429) se dit surpris et choqué par l'annonce d'une restructuration importante à la Ville de Montréal, entre autres, dans les services de l'évaluation foncière, de l'expérience citoyenne et des communications qui comprend le 311, des ressources humaines et de la concertation des arrondissements.

« Cette restructuration sauvage s'est faite sans discussions avec les représentants syndicaux. L'annonce a créé une onde de choc car elle touche plus de 550 employé.e.s. La Ville nous dit qu'il n'y aura pas de mises à pied, mais la restructuration se fait de manière cavalière. On aurait pu facilement éviter cette gronde en nous parlant d'avance comme il est d'usage entre parties qui se respectent » de dénoncer Patrick Dubois, président par intérim du SCFP 429.

La résolution pour mettre en marche cette restructuration à la Ville de Montréal a été voté par le comité exécutif de la ville mercredi matin. Les employé.e.s l'ont su la même journée, en après-midi, en même temps que le syndicat.

« Nous trouvons que la façon de travailler de l'administration manque de respect pour ses partenaires syndicaux. Nous avons reçu beaucoup d'appels de personnes en panique. Ce n'est pas la façon optimale de gérer ses relations de travail », de conclure le président syndical.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]