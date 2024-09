/R E P RI S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - LANCEMENT DU PLAN D'ACTION POUR LES PERSONNES AÎNÉES DE MONTRÉAL-NORD/

MONTRÉAL, le 30 août 2024 /CNW/ - Le Comité de pilotage du Plan d'action collectif pour les personnes aînées de Montréal-Nord 2025-2029 est heureux de convier les représentants des médias à un brunch de presse à l'occasion du dévoilement public de ce plan.

Lancement du Plan d'action collectif

pour les personnes aînées de Montréal-Nord 2025-2029

Mardi 4 septembre 2024

10 h à 11 h 30

Pavillon du parc Henri-Bourassa

6100, rue Pascal, Montréal-Nord

Au cours de cet événement, les membres du Comité de pilotage, dont la mairesse Christine Black, dévoileront et échangeront sur la série de mesures qui seront mises en place, au cours des prochaines années, pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées de Montréal-Nord, un segment de sa population qui a été passablement éprouvée par la période de pandémie.

Ce plan est le résultat, notamment, des échanges qui ont eu lieu lors du Rendez-vous des aînées qui a rassemblé, en mai dernier, plus de 250 membres de la communauté. Des personnes aînées et des représentants d'organismes et d'institutions de l'Arrondissement avaient alors tracé les grandes lignes de ce plan.

