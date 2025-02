/R E P R I S E --Unifor dénonce l'apparente résignation du gouvernement face aux tarifs américains/

MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Unifor exprime sa profonde déception face aux déclarations du premier ministre François Legault dans le cadre du débat d'urgence tenu à l'Assemblée nationale sur l'impact des tarifs américains.

« Plûtôt que de défendre les travailleuses et les travailleurs québécois, le gouvernement leur suggère de complètement changer de métier, de quitter leurs collègues, leur région et leur mode de vie pour aller construire des barrages dans le nord du Québec. C'est une réponse inacceptable qui revient à abandonner complètement des milliers de familles québécoises touchées par ses tarifs injustes », affirme Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Le Québec dispose pourtant de leviers importants pour faire pression sur les États-Unis et défendre les travailleuses et travailleurs d'ici. Le secteur manufacturier joue un rôle crucial dans l'économie du Québec et de ses régions. Le gouvernement devrait s'atteler à freiner son atrophie plutôt de baisser les bras. Que ce soit en aérospatiale, dans le matériel de transport, l'aluminium ou la foresterie, le gouvernement doit agir de manière coordonnée sur des politiques industrielles stratégiques afin d'assurer le déploiement de leur plein potentiel.

Plutôt que de se résigner, Unifor appelle le gouvernement du Québec à adopter une stratégie de riposte forte et immédiate. Cela passe par la mise en place d'un véritable comité de crise réunissant les syndicats, les représentants des industries touchées et les partenaires économiques. Ce comité doit se réunir régulièrement afin d'élaborer une réponse cohérente et efficace aux attaques tarifaires américaines.

« Il ne s'agit pas seulement de protéger des emplois, mais plutôt de protéger des travailleuses et des travailleurs qui en dépendent. Ce ne sont pas des pions qu'on déplace au gré des cycles économiques. Le premier ministre doit démontrer du leadership et utiliser tous les leviers à sa disposition pour les protéger ainsi que nos industries », ajoute M. Cloutier.

Unifor dénonce également l'absence de consultation avec les principaux acteurs du monde du travail depuis les dernières semaines. Un simple sondage téléphonique ou quelques discussions en coulisses ne suffisent pas. Il est impératif que le gouvernement mobilise tous les acteurs concernés et adopte une approche proactive pour contrer ces tarifs abusifs. Un comité de crise incluant entre autres le monde des affaires et les syndicats doit être mis sur pied et discuter sur une base régulière. Le gouvernement doit mobiliser ces acteurs et les mettre à contribution.

Le temps des demi-mesures est révolu. Le Québec doit se positionner fermement et refuser de céder aux pressions protectionnistes qui menacent l'économie et les travailleurs d'ici.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Véronique Figliuzzi, représentante nationale aux communications d'Unifor Québec, à [email protected].