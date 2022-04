MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - En grande première mondiale, OASIS immersion , la plus importante destination immersive permanente au Canada, le studio de création montréalais Normal Studio et le producteur canadien Paquin Entertainment Group présentent VAN GOGH - Distorsion, à l'affiche dès demain, le 28 avril 2022, au Palais des congrès de Montréal. Cette exposition immersive inédite sera l'une des plus saisissantes jamais présentées sur l'œuvre magistrale de Van Gogh, grâce notamment au génie créatif québécois et à la technologie de haut niveau de l'espace OASIS immersion.

S'inscrivant en continuité du phénomène mondial issu de l'union entre le médium de l'immersion et le peintre d'origine hollandaise, VAN GOGH - Distorsion établit un parallèle entre la reconnaissance de l'artiste, la postérité de son œuvre et l'espoir d'un futur plus sensible, tel un legs aux générations futures.

« Avec cette nouvelle exposition, nous voulions rendre hommage à la force tranquille présente dans l'œuvre de Van Gogh, qui rejoint l'ADN d'OASIS immersion. VAN GOGH - Distorsion c'est une envolée enivrante et interactive dans l'univers d'un artiste résolument moderne, mais c'est aussi un clin d'œil à l'ironie qu'en son époque, on considérait son œuvre comme une distorsion de la réalité alors qu'elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes de tous les temps. Nous sommes particulièrement fiers de l'approche développée avec nos deux partenaires, car elle concrétise toute l'émotion de cette rencontre entre le médium de l'immersion et cet artiste plus grand que nature », explique Denys Lavigne, président et cofondateur d'OASIS immersion.

Un regard totalement nouveau sur l'œuvre de Van Gogh

D'une durée de 75 minutes, ce parcours lumineux et interactif à travers plus de 225 tableaux, croquis et esquisses, offre une relecture contemporaine de l'œuvre et imagine ce que Van Gogh aurait pu réaliser avec les outils de création d'aujourd'hui.

« L'exposition VAN GOGH - Distorsion repousse les limites de l'exposition immersive habituelle sur les peintres. Nous sommes ici dans le mouvement et nous nous sommes permis de nombreuses libertés en termes conceptuels et animatiques, mais toujours dans le respect. Nous voulons embarquer le visiteur dans une expérience sensorielle unique au sein même du processus artistique de Vincent, l'homme, au-delà de l'œuvre mondialement reconnue. », précise Mathieu St-Arnaud, directeur de création et associé chez Normal Studio.

Un parcours expérientiel et interactif

En sillonnant trois galeries immersives avec projections 360 degrés - murs et planchers, équipées de 105 projecteurs laser et de 119 haut-parleurs avec système audio ambiophonique, les visiteurs pourront vivre une expérience sensorielle émouvante qui célèbre ce précurseur plus grand que nature, leur permettant aussi de connecter avec ses toiles grâce au plancher interactif nouvellement activé dans la galerie immersive principale d'OASIS immersion :

- Galerie 1 : Van Gogh, en mode exploration

Pour cette première étape, on s'immisce dans l'univers créatif de Van Gogh. À travers de rares dessins et esquisses, on observe l'évolution de son style et ses sources d'inspirations avec en trame de fond la précieuse relation qu'il avec son frère, le tout sous une musique contemporaine originale signée Rémy Sealey, du Studio Audio Z.

- Galerie 2 : Van Gogh, artiste multimédia

Le parcours se poursuit avec un clin d'œil : ici on s'imagine ce que ce Van Gogh ferait avec les outils de création d'aujourd'hui, en présentant des expériences génératives inspirées de thèmes récurrents dans ses œuvres : la nuit, le soleil, la floraison, les couleurs, les champs, la nature, dans une symbiose minimaliste entre l'image et le son. Rémy Sealey signe aussi une conception sonore inédite.

- Galerie 3 : Van Gogh, plus grand que nature

Ici on se laisse bercer dans l'univers lumineux et poétique de ses plus grands tableaux; l'approche immersive nous transporte littéralement dans son œuvre comme peu d'expositions l'ont réussi auparavant. L'interactivité au plancher, l'une des plus grandes surfaces interactives à l'échelle internationale, amène une autre dimension : « L'approche interactive a pour but d'élever le rapport des visiteurs aux œuvres de Van Gogh. On les incite aussi à explorer la salle, en magnifiant et transformant par leur présence les riches détails des œuvres de l'artiste », confie Ruby Maude-Rioux, réalisatrice interactive chez OASIS immersion. Les arrangements sonores sont signés Jean-Sébastien Côté, avec la collaboration d'Emerich Demangel.

« C'est avec plaisir que nous voyons s'installer cette exposition immersive inédite qui met en valeur le savoir-faire québécois autour d'un sujet aussi passionnant que l'œuvre du grand peintre Van Gogh. OASIS immersion est devenue un atout majeur en termes de lieu, mais aussi de programmation innovante, pour l'attraction du Palais des congrès de Montréal auprès des gens d'affaires et des touristes de passage à Montréal » conclue Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.

Introduction de la programmation double

Devant le succès de l'exposition immersive RECHARGER/Unwind, à l'affiche depuis octobre 2021, OASIS immersion proposera une programmation double. Des plages seront disponibles les mercredi, jeudi et vendredi en fin de soirée ainsi que les dimanches en matinée pour (re)visiter cette exposition acclamée par la critique. À noter qu'à l'achat combiné de billets pour les deux expositions, un rabais de 25% est offert sur le 2e billet.

À propos d'OASIS immersion

Située dans un espace multimédia de 2 200 m2 au rez-de-chaussée du Palais des congrès de Montréal, OASIS immersion est une expérience muséale déambulatoire qui offre trois galeries immersives, deux expériences lumineuses et un espace lounge avec café-bar et boutique. La programmation met en scène parmi les meilleurs artistes numériques d'ici et d'ailleurs dans le monde et propose des thèmes actuels dans une perspective inspirante et résolument optimiste.

À propos de Paquin Entertainment Group

Fondée en 1985, Paquin Entertainment Group est l'une des principales sociétés de divertissement en Amérique du Nord opérant à Toronto, Winnipeg, Vancouver, Nashville et San Diego. D'abord dans la représentation d'artistes à ses débuts, la société abrite actuellement cinq divisions principales : agence d'artistes, gestion d'artistes, expositions, partenariats et théâtre et cinéma. Depuis sa création, la vision fondamentale de Paquin Entertainment Group demeure inchangée : favoriser une culture créative qui recherche et développe les meilleurs artistes et productions du monde. Pour plus d'informations visitez paquinentertainement.com

À propos de Normal Studio

Normal Studio est un studio de création collaboratif d'expériences immersives pour les écrans, le spectacle vivant et les installations publiques. Normal Studio crée et transforme les idées en réalité. Son équipe multidisciplinaire imagine, conçoit et construit des espaces scénographiques uniques. Normal Studio propose des récits à travers du contenu visuel qui augmente, amplifie et joue avec les perceptions. Souvent, Normal Studio est amené à innover et proposer de nouvelles technologies ou procédés pour livrer une expérience multimédia inoubliable.

