/R E P R I S E -- Tournée dans les écoles - Commission spéciale portant sur les impacts des écrans les jeunes/

QUÉBEC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - La présidente de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ), Mme Amélie Dionne, invite les représentantes et représentants des médias à assister à un point de presse.

DATE : Jeudi 7 novembre 2024 HEURE : 16 h 15 LIEU : École secondaire de Rivière-du-Loup située au 320, rue Saint-Pierre, G5R 3V3

Pour entrer, veuillez sonner et vous identifier à la réception de l'école.

Au cours du point de presse, Mme Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, le député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, feront le bilan de leur semaine de tournée dans les écoles de Baie-Comeau, Cap-Chat, Matane, Mont-Joli, Pessamit, Rivière-du-Loup, Saint-Arsène et Sainte-Anne-des-Monts.

Les membres seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Pour toute demande d'entrevue avec les membres du comité directeur de la Commission, veuillez communiquer avec Mme Béatrice Zacharie à l'adresse [email protected].

