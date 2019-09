/R E P R I S E -- Test de sirènes d'alerte - Neuf usines feront retentir leur sirène d'alerte à la population du 10 au 13 septembre/

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Du 10 au 13 septembre, 9 usines situées sur le territoire de l'agglomération de Montréal actionneront leur sirène d'alerte à la population dans le cadre d'un test coordonné par le Centre de sécurité civile de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal. Les sirènes retentiront à des moments spécifiques et pour une durée de trois minutes chacune.

« Contrairement aux années antérieures, où le test de sirènes avait lieu un jour de semaine entre 14 h et 15 h, cette année, la période de tests se déroulera sur quatre jours et en soirée, afin de rejoindre et de sensibiliser un plus grand nombre de citoyennes et de citoyens. Pour l'occasion, des agents de prévention du Service de sécurité incendie de Montréal sillonneront les secteurs visés par le test de sirènes d'alerte afin de répondre aux questions de la population, valider sa compréhension et évaluer l'efficacité du test comme moyen de sensibilisation », a mentionné Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le test annuel de sirènes d'alerte est une opération de prévention permettant de faire connaître les risques et les comportements que les résidents des secteurs concernés doivent adopter en cas de fuite de produit toxique. Le signal d'alerte est déclenché par l'installation (usine) à risque industriel majeur.

Advenant un accident industriel réel, le déclenchement de la sirène d'alerte serait suivi par l'émission de consignes de sécurité.

La sirène crie : tout le monde à l'abri!

Les sirènes d'alerte ont pour but d'aviser les personnes se trouvant à l'extérieur de se mettre rapidement à l'abri si une fuite de produit toxique survient.

Les principales consignes à respecter en cas de fuite toxique sont :

entrer rapidement dans le bâtiment le plus près;

fermer les portes et les fenêtres ainsi que la ventilation;

ne pas aller chercher les enfants à l'école afin de ne pas se mettre soi-même ou ceux-ci en danger;

éviter d'engorger les lignes téléphoniques.

Advenant une fuite réelle, le respect de ces consignes contribuera à assurer la sécurité de toutes et tous et à faciliter le travail des premiers intervenants.

Les responsables des écoles et des centres de la petite enfance (CPE) du territoire montréalais potentiellement exposé sont sensibilisés à ce type d'événement et connaissent les consignes de sécurité en cas de fuite. Ils sont donc en mesure de prendre soin des enfants et de s'assurer de leur bien-être durant ce type de situation.

Le service « Avis et Alertes » permet de recevoir des avis et alertes lors des situations d'urgence, ainsi que des avis liés à l'eau potable et aux bris d'aqueduc. La population est invitée à s'y inscrire .

En bref

Depuis plusieurs années, le Centre de sécurité civile de Montréal coordonne, en collaboration avec les entreprises assujetties au Règlement sur les urgences environnementales (RUE), un test de sirènes d'alerte à la population. Le test annuel de sirènes permet de faire connaître les risques et les comportements à adopter par les résidents des secteurs concernés.

Pour connaître les usines participantes et les secteurs touchés par cette simulation : Test de sirènes d'alerte .

Pour plus de renseignements sur les risques et les moyens de préparation : site du Centre de sécurité civile .

