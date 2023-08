/R E P R I S E -- Techniques de plaidoirie - LE BARREAU DU QUÉBEC RECHERCHE DES TÉMOINS POUR UNE SIMULATION DE PROCÈS/

MONTRÉAL, le 3 août 2023 /CNW/ - Le Barreau du Québec est à la recherche de bénévoles pour tenir les rôles des témoins lors de la simulation d'un procès qui aura lieu au terme du prestigieux séminaire Techniques de plaidoirie, le samedi 12 août 2023, de 9 h à 16 h 30, au palais de justice de Sherbrooke.

Expérience unique, la simulation de procès couronne le séminaire Techniques de plaidoirie. Celui-ci prépare les avocats aux différents éléments d'un procès et à la plaidoirie en Cour. Le procès simulé est plaidé simultanément par 14 équipes distinctes. Il clôture une pleine semaine de formation professionnelle et permet de mettre en application les habiletés acquises au cours du séminaire, animé par plus de 40 conférenciers chevronnés.

Cette formation phare du Barreau du Québec sera honorée par la présence du juge en chef de la Cour suprême du Canada, le très honorable Richard Wagner, C. P., qui présidera l'un des procès simulés.

Les citoyens passionnés d'affaires judiciaires ou souhaitant mieux comprendre les rouages de la justice auront l'occasion, en participant à cet événement, de parfaire leurs connaissances en jouant les rôles de témoins. Quel est l'objet du litige dans la cause ? Les proches survivants d'une personne décédée veulent bénéficier de l'assurance contractée par le défunt, alors que l'assureur refuse d'honorer la demande, en prétendant que le défunt se serait suicidé.

Les représentants des médias sont aussi conviés à assister à la journée de simulation de procès, le samedi 12 août au palais de justice de Sherbrooke, ou aux activités de formation qui auront lieu du 7 au 11 août. Des participants, des avocats formateurs et des responsables du séminaire pourront alors répondre à leurs questions.

Vous souhaitez participer comme témoins? Inscrivez-vous sans tarder!

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements: Pour entrevue : Martine Meilleur, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]; Pour renseignements et inscription : Louis Labelle, Service de la qualité de la profession, 514 954-5368 ou sans frais 1 800 361-8495, poste 5368