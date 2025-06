/R E P R I S E -- SECTEUR LE RICHELAIN/ROUSSILLON : HORAIRES D'ÉTÉ EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET/

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Les horaires d'été des services d'autobus d'exo entreront en vigueur, dans le secteur Le Richelain/Roussillon, exceptionnellement le 1er juillet 2025. Ces changements visent à assurer un service de transport efficace, fiable et adapté aux habitudes de vie en période estivale, notamment dans le cadre de la fermeture temporaire du REM. La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes.

Mesures d'atténuation lors de la fermeture temporaire du REM

Exo maintient plusieurs voyages, habituellement retirés l'été, lors de la fermeture temporaire du REM, prévue du 5 juillet au 17 août :

Tous les voyages des lignes 550, 551 et 552 sur l'Express Longueuil

552 sur l'Express Longueuil Tous les voyages sur la ligne 556 sur l'Express LaSalle

Veuillez également noter le retrait de certains voyages sur ces lignes de rabattement au REM :

Ligne 458

Ligne 459

Ligne 554

Pour tous les détails, nous vous invitons à consulter l'horaire de ces lignes.

Changement de transporteur

Certains autobus qui circulent actuellement seront remplacés par d'autres véhicules. Ce changement impliquera une harmonisation des équipements à bord des autobus.

Jours fériés

Le 24 juin : le service sera offert selon le nouvel horaire du samedi.

: le service sera offert selon le nouvel horaire du samedi. Le 1er juillet: le service sera offert selon le nouvel horaire du samedi.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés.

Consultez les nouveaux horaires dès maintenant à : exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus.

